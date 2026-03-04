Blancos celebran fallo judicial sobre el intendente Besozzi: "Fue un proceso iniciado con clara intencionalidad política"

Dirigentes del Partido Nacional celebraron la solicitud fiscal de sobreseimiento del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien había sido imputado por diversos actos de corrupción, y advirtieron que la el pedido termina con un proceso iniciado con intenciones políticas.
Es así que el presidente del directorio blanco Álvaro Delgado expresó en su cuenta de X (antes Twitter) su "profunda alegaría" por el intendente "su equipo, su familia y el Partido Nacional". "La Fiscalía pidió su sobreseimiento y el de su equipo. Casi un año después, la Justicia se impone. Hay que cuidar el honor de las personas, en política no vale todo", sostuvo.
En tanto, el senador de Alianza País Javier García escribió: "La alegría de que se hace Justicia con el intendente Guillermo Bessozi y el resto de su equipo que estuvo cuestionado. Como siempre los sostuvimos: un proceso iniciado con clara intencionalidad y motivación política. Se hizo Justicia"
En Difusora Soriano uno de los abogados de Besozzi Nelson Rosa informó que este miércoles recibieron una notificación de que la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de Besozzi y los otros seis imputados en la causa.
Rosa aseguró que la Fiscalía presentó un escrito de 32 hojas en el que "analiza hecho por hecho" y en algunos de los casos de imputaciones "descarta el cometimiento de un delito" y, en otros, "entiende que no llega al estándar probatorio como para proceder a una acusación".