¿Cuáles son las 50 herramientas de IA con más visitas web?

La firma Andreessen Horowitz (a16z) publicó una nueva edición de su ranking de productos de IA generativa para consumo que pone a ChatGPT como líder indiscutido en el uso de esta tecnología.

Olivia Moore , socia del equipo de inversión enfocada en IA, dijo que el objetivo declarado es identificar qué herramientas de IA “realmente” usan consumidores masivos. Para eso, la lista combina visitas mensuales únicas en web (SimilarWeb, corte en enero de 2026 ) y usuarios activos mensuales en móviles (Sensor Tower, también con corte en enero).

Esta edición amplía el criterio de selección. Ya no se limita a compañías “AI-first”, sino que suma productos donde la IA generativa pasó a ser una parte central del uso, como CapCut, Canva, Notion, Picsart, Freepik y Grammarly .

En esa lógica, a16z menciona a CapCut como caso de adopción a escala, con 736 millones de usuarios activos mensuales en móvil. Según el informe, sus funciones más populares se apoyan en IA, como remoción de fondo, efectos, auto-subtítulos y texto a video.

El texto también ubica a Canva como un jugador que empuja crecimiento mediante su Magic Suite y señala que Notion elevó la adopción paga de su IA.

La carrera por el asistente por defecto

En el cuadro de “Top 50 Gen AI Web Products, por visitas mensuales únicas”, ChatGPT aparece en el primer lugar. Le siguen Gemini en el segundo puesto y Canva en el tercer lugar, según la tabla atribuida a SimilarWeb (enero de 2026). El top 10 web del gráfico se completa con DeepSeek (cuarto), Grok (quinto), Claude (sexto), Character.ai (séptimo), Perplexity (octavo), Notion (noveno) y Google AI Studio (décimo).

Más abajo, el listado mezcla edición y productividad con creación de contenido. En la tabla figuran Freepik (lugar 11), Suno (15), remove.bg (16), CapCut (17) y Grammarly (18), entre otros productos.

El informe sostiene que ChatGPT mantiene una distancia amplia sobre sus competidores. En web sería 2,7 veces más grande que Gemini por tráfico mensual, y en móviles 2,5 veces más grande por usuarios activos mensuales. Desde a16z reportan también un salto fuerte en uso semanal: ChatGPT habría sumado 500 millones de usuarios activos semanales en un año, hasta 900 millones. El texto agrega que “más de 10% de la población global” lo usaría cada semana.

En paralelo, la nota marca una ampliación de la categoría, con asistentes rivales ganando tracción. Según Yipit Data (enero de 2026), Claude crecía en suscriptores pagos en Estados Unidos “más de 200%” interanual, y Gemini 258%.

El texto describe que parte del público alterna servicios. Aproximadamente 20% de los usuarios semanales de ChatGPT en web también usarían Gemini en una semana determinada, según el informe.

La competencia se traslada al terreno de integraciones y ecosistemas. a16z indica que ChatGPT y Claude lanzaron catálogos para conectar el asistente con herramientas del día a día, lo que eleva el costo de cambiar de plataforma una vez configurados flujos.

En ese punto, la nota menciona el tamaño de los directorios. “A fines de febrero”, ChatGPT tendría 220 apps en 13 categorías, mientras Claude contaría con unos 160 conectores curados y cerca de 50 servidores MCP construidos por la comunidad.

La superposición entre ambos catálogos sería baja. Según el texto, comparten 41 apps, alrededor de 11% del total combinado, centradas en utilidades transversales como Slack, Notion, Figma, Gmail, Google Calendar, HubSpot, Stripe.

El informe también describe una divergencia por verticales. ChatGPT tendría “más de 85 apps” en categorías de consumo como viajes, compras, comida, salud y entretenimiento, mientras Claude concentraría integraciones vinculadas a perfiles profesionales, datos financieros y herramientas técnicas.

En ese marco, el texto atribuye una parte del avance de Gemini a lanzamientos en creatividad. Señala que Nano Banana generó 200 millones de imágenes y sumó 10 millones de nuevos usuarios a Gemini en su primera semana, y que Veo 3 fue visto como un punto de quiebre para video.

Creatividad, agentes y un mercado fragmentado

En creatividad, a16z plantea un cambio respecto de las primeras olas de adopción. Señala que antes dominaban los generadores de imagen, pero que el espacio se reconfiguró hacia video, música y voz, mientras parte de la generación de imagen se conecta dentro de plataformas grandes.

Ese movimiento se refleja en el tráfico de herramientas específicas. El informe recuerda que Midjourney había estado entre los primeros lugares en ediciones tempranas y luego cayó en el ranking general; en el top 50 web del cuadro figura en el lugar 43.

Para video, el texto destaca un avance de productos con tracción como Kling AI y menciona a Hailuo y Pixverse en el análisis. También afirma que modelos desarrollados en China vienen liderando en calidad de salida, y plantea que podrían aparecer nuevas apps basadas en Seedance 2.0 en próximas ediciones.

La nota dedica un tramo a lo que “faltó” en la lista móvil: Sora. Indica que OpenAI lanzó la versión 2.0 como app en septiembre de 2025, que estuvo 20 días en la cima de la App Store de Estados Unidos y alcanzó un millón de descargas “más rápido que ChatGPT”. Luego, según el informe, las descargas bajaron cuando Sora dejó de crecer como app social. Aun así, Sensor Tower registraría “más de 3 millones” de usuarios activos diarios en móvil, con creadores que siguen usando el modelo y publican en otras plataformas.

En música y voz, a16z describe una defensabilidad mayor frente a las suites generalistas. Suno aparece en el lugar 15 del ranking web, y el texto remarca que ElevenLabs se mantiene presente en todas las ediciones desde septiembre de 2023 por capacidades como clonación de voz y doblaje.

En paralelo, la edición pone énfasis en el salto hacia “agentes”. La nota vincula esa transición con el auge del “vibe coding”, donde herramientas no solo generan texto o imágenes, sino que construyen software en nombre del usuario, con adopción en audiencias técnicas.

En el top 50 web del cuadro aparecen Lovable (lugar 21) y Cursor (lugar 41), y el texto también menciona a Replit y a Claude Code como parte de esa tendencia. El informe agrega que el crecimiento de tráfico se moderó, aunque los ingresos seguirían subiendo por uso más intenso en equipos.

El caso más llamativo del capítulo de agentes es OpenClaw, un proyecto open source que habría llegado a 68.000 estrellas en GitHub en pocas semanas. El texto sostiene que fue adquirido por OpenAI en febrero de 2026 y que se volvió el proyecto más estrellado, por encima de React y Linux.

A la vez, la nota marca una barrera para el uso masivo: OpenClaw requeriría manejo de Terminal para instalarse y mantenerse. También señala que las visitas al dominio de configuración se mantuvieron relativamente planas, pese al crecimiento en comunidad técnica.

El informe nombra otros agentes horizontales orientados a tareas completas, como investigación o generación de planillas y presentaciones. Menciona que Manus fue adquirido por Meta en diciembre de 2025 por un estimado de 2.000 millones de dólares, y que Genspark recaudó 300 millones en una Serie B y anunció un “run rate” de 100 millones de dólares.

En el uso cotidiano, la nota sostiene que en móviles los agentes se activan más por mensajería que por apps dedicadas. Describe conexiones con WhatsApp, Telegram y Signal, y menciona experiencias similares por SMS, como Poke.

El texto plantea, por último, que parte del crecimiento más fuerte queda fuera de las métricas de visitas web y MAU. Enumera navegadores con IA como Atlas (OpenAI), Comet (Perplexity) y Dia (Browser Company, adquirida por Atlassian), y señala que Comet habría sido el que más “mordió” mercado según datos de Yipit.

También menciona herramientas de escritorio que pueden concentrar horas de uso sin reflejarse en rankings de tráfico. Cita que Claude Code alcanzó una tasa anualizada de 1.000 millones de dólares en seis meses, y que OpenAI lanzó una app de Codex para Mac, con 2 millones de usuarios activos semanales “a inicios de marzo” y crecimiento de 25% semana a semana.

En esa línea, el informe incluye el avance de IA embebida en suites existentes. Nombra integraciones como Claude en Excel y PowerPoint, ChatGPT para Excel y la expansión de Gemini en Workspace, junto con “Personal Intelligence” de Google (enero de 2026) para conectar Gmail, Photos, YouTube y Search con el asistente.