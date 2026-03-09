¿Pagar o no pagar ChatGPT? Esto dicen los expertos uruguayos

Seguro te hiciste esta pregunta: ¿conviene pagar la suscripción o alcanza con lo gratuito?

Testimonios de referentes en tecnología en Uruguay muestran que la decisión suele depender menos de la curiosidad y más de factores como privacidad, límites de uso, calidad de respuesta e integración al trabajo diario.

En las respuestas aparece un patrón: cuando la IA se usa “cada tanto”, la versión gratis puede ser suficiente ; cuando se vuelve parte del proceso de trabajo , los costos se justifican por volumen, por acceso a modelos, por manejo de documentos y por conexiones con herramientas ajenas a la IA que hayas comprado o integrado.

En varios casos, la decisión no se agota en ChatGPT e incluye Claude, Gemini y otras herramientas que trabajan con múltiples modelos.

Qué cambia al pagar: límites, privacidad y rendimiento

Carlos Martínez, referente tecnológico de LACNIC, describió una práctica de suscripción basada en roles de uso. Contó que en su trabajo le pagan ChatGPT, pero que él se paga Claude. Y explicó su reparto: “ChatGPT para uso general, Claude para programar”.

En su planteo, la suscripción aparece como una forma de asegurar condiciones de trabajo estables, más que como una elección única de herramienta.

Martínez sostuvo que evita la versión gratuita “fundamentalmente por dos cosas”, y enumeró “ciertas, mínimas, garantías de privacidad de datos” y “no tener rate limits”.

Sobre esto último, detalló que en las versiones sin pago “muchas veces no podés mandar más de cierta cantidad de mensajes por intervalo de tiempo”, un punto que, en su enfoque, afecta el ritmo de uso cuando la herramienta se vuelve cotidiana.

En el caso de Claude, el mismo Martínez introdujo un matiz que apunta a expectativas realistas sobre los planes pagos. “No es que no los tengas en la versión paga, sino que son mucho más generosos que en la versión gratis”, afirmó sobre los límites. La diferencia, según su mirada, no es la inexistencia de restricciones sino el margen de operación para trabajar con continuidad.

Christian Valdomir, cofundador de Mozart AI —empresa de agentes de voz que cobra deudas con inteligencia artificial— planteó que el punto de partida puede ser suficiente para buena parte del público. “La versión gratuita de ChatGPT ya de por sí es muy buena, para mucha gente le alcanza”, dijo, aunque lo contrastó con el acceso que percibe al pagar: “la versión paga suele darte mejor acceso a un modelo más avanzado”, con “respuesta mucho más precisa” y mejor capacidad para analizar documentos y datos.

Valdomir vinculó la diferencia con la experiencia concreta de uso intensivo y con la sensación de tope en el plan gratuito. “Yo hoy en día la estoy pagando a ChatGPT y vuela”, afirmó, y agregó: “antes me limitaba mucho en la respuesta que me daba, en la cantidad de respuesta que me daba y en la calidad”.

En su relato, pagar no se explica por un caso puntual, sino por el cambio de desempeño cuando el uso es frecuente.

En otro registro, Emiliano Chinelli, CEO de Promtior, fue más crítico con lo que entiende que ocurre en los planes sin pago en momentos de alta demanda. En un intercambio se afirmó: “Las herramientas de IA gratis no andan bien, andan mal”, y se añadió: “si no pagás el Plus o el Pro, lo que estás usando es lo que tienen de sobra”.

También se sostuvo que “atrás de la pantalla” se “orquestan con modelos más pequeños… según la demanda”, y se vinculó el diferencial de suscripción con procesamiento de archivos y documentos.

Cuándo se justifica: volumen, integraciones y gestión de costos

Enrique Topolansky, del Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT, propuso un criterio de decisión ligado al objetivo. Dijo que si se usa “como una máquina de escribir”, para “traducir cosas” o “resumir”, “no tiene ningún sentido que pagues”.

En su enfoque, el pago empieza a tener lógica cuando la IA deja de ser un apoyo ocasional y se incorpora como parte del proceso.

Topolansky marcó ese giro con ejemplos de uso más exigente. Mencionó “búsquedas profundas” y afirmó que si se busca “análisis” y “modelos de razonamiento”, “esas cosas no son gratis y tenés que pagar”.

También puso un umbral por escala: “una cosa es resumir un artículo, otra cosa es resumir 100”, y en ese escenario consideró que la suscripción se vuelve necesaria por volumen.

Nicolás Bernal, de SearchMind AI, describió un beneficio que no se limita a la calidad del texto, sino a la conexión con información propia. Dijo que Claude “tiene algo que el resto no”: “Conexión directa a mis bases de conocimiento que están desperdigadas en diferentes SaaS”.

En su explicación, esa integración funciona como un acelerador, porque reduce pasos y centraliza referencias que ya existen en el trabajo cotidiano.

Bernal lo resumió en términos de productividad vinculada a contexto: “Que posea todo el conocimiento de quién soy, qué hago y quiénes son mis clientes me acelera mucho el trabajo”.

En este tipo de uso, la decisión de pagar se conecta con cuánto valor aporta la herramienta al acceder a información propia y sostener continuidad entre tareas.

Danilo Espino, ingeniero, describió una lógica de equipo donde la suscripción se evalúa como parte de una gestión de herramientas y consumo. Contó que usa una IA con múltiples modelos: Cursor, y que tiene un plan anual que paga la empresa donde trabaja.

En su caso, la decisión no se presenta como “pagar o no pagar” una única plataforma, sino como un conjunto de licencias que se ajusta según necesidad.

Espino explicó que en su entorno “vamos viendo si necesitamos más o menos uso intensivo” según “la cantidad de tokens que vamos usando”. En esa evaluación incluyó la posibilidad de bajar costos o hacer mucho más eficiente el uso a partir de configuración fina de las diferentes herramientas.

El mismo Espino agregó un ejemplo de herramientas indirectamente relacionadas con IA que pueden empujar hacia planes pagos por integración. Mencionó Figma y señaló que “los planes gratuitos no te permiten tener tantas funcionalidades relacionadas a conexión con otras herramientas de inteligencia artificial y de generación de código”.

En su lectura, la decisión se define por cuánto aporta esa integración al flujo de desarrollo.

Valdomir también ubicó el salto de valor en la integración cotidiana, más allá de un uso “un dos por tres”. Dijo que “si lo usás ocasionalmente… probablemente la versión gratuita te dé”, pero que cuando se usa para escribir, analizar mucha data o programar, pagar “suele valer la pena”.

En su caso, contó que hoy también paga Gemini y que lo usa conectado a toda la suite de Google, al punto de describirlo como “una regla dentro de Mozart”.

En esa dinámica, Valdomir explicó que procesan tareas del día a día por Gemini, desde leer un mail y analizarlo, hasta revisar documentos en Word o el estado de la prospección por LinkedIn.

Según su relato, la diferencia “se nota mucho más” cuando integrás todo el trabajo de todos los días, porque ahí es donde entiende que ganan velocidad para decidir “con muy buena data”.

Elías Margolis, fundador de HolaCompa AI, lo planteó como una mejora general asociada a los planes pagos. Dijo: “las versiones pagas siempre tienen mejores resultados”, y agregó una referencia de precio y capacidad: “Codex, con 20 dólares es suficiente, y podés hacer prácticamente cualquier desarrollo”.

También señaló que, para la mayoría, “las membresías básicas son suficientes para casi todo”, y que los planes más caros quedan para casos de uso diario y extenso, con ejemplos de 200 dólares por mes en algunos servicios.