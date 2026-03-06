Un robot dinosaurio, móviles con brazo robótico y pantallas 3D: las rarezas del mayor evento "móvil" de Barcelona

Mobile World Congress cierra las puertas de una edición más convirtiéndose en el escenario de las últimas innovaciones del mundo tecnológico , tanto para entretenimiento como para productividad y asistencia en el día a día.

Finaliza así la 20ª edición de este congreso en Barcelona , en el que múltiples compañías de todo el globo han aprovechado para presentar sus novedades y proyectos con el foco puesto en la inteligencia artificial (IA) .

Del 2 al 5 de marzo, no han faltado novedades en el sector de celulares , con propuestas de tecnológicas como Samsung con su Galaxy S26 Ultra o Xiaomi con el nuevo Xiaomi 17 Ultra . En el caso de Honor, además del nuevo plegable Magic V6 , que continúa líder como el más delgado del mercado, se ha desmarcado con el nuevo concepto de Robot Phone , que vira hacia un ecosistema de IA con capacidades avanzadas de cámara gracias a su brazo robótico .

vivo también ha querido avanzar las novedades en la fotografía móvil profesional , llevándola hacia el vídeo cinematográfico profesional con su nuevo vivo X300 Ultra , que se lanzará por primera vez a nivel global, junto con el teleobjetivo Extender Gen 2 como complemento.

Dejando a un lado los celulares, el MWC también ha dejado probar de primera mano las últimas novedades en el marco de la realidad aumentada y mixta bajo el ecosistema Android XR, de la mano del visor Galaxy XR y el prototipo de gafas inteligentes de Google.

Por su parte, Razer ha mostrado Project Motoko, unos auriculares de diadema con cámaras integradas en los laterales a la altura de los ojos, así como con capacidades de IA impulsadas por Gemini, ChatGPT o Grok, diseñados para ayudar a los usuarios a vivir de forma más inteligente.

Con las imágenes recogidas a través de las cámaras e impulsado por Snapragon, Motoko puede comprender qué está viendo el usuario e interpretar sus intenciones. Además, dispone de micrófonos duales de campo lejano y cercano con los que detecta de forma inteligente el audio y permite interactuar de forma natural y conversacional.

Por ejemplo, para cocinar, Motoko escucha, interpreta y responde en el momento: analiza los ingredientes disponibles y, según la intención del usuario, sugiere recetas y explica los pasos a seguir; algo similar ocurre al jugar a videojuegos o al interpretar el menú de un restaurante.

ROBOTS CON IA PARA TODO

Durante su paso por el MWC 2026, Honor ha querido mostrar cómo ha avanzado en el ámbito de la robótica bajo su apuesta del Alpha Plan y, para ello, su primer robot humanoide ha sido uno de los protagonistas del stand, donde ha mostrado sus capacidades de movimiento avanzadas, incluso para baile. Este robot está pensado para usos de consumo, asistencia de compras o inspecciones en entornos laborales, entre otros campos.

Honor también cuenta con opciones de robótica más discretas, como es el caso del EBO Air 2 Plus, un compañero de IA que sobresale por sus capacidades de guardián del hogar. Este robot, que cuenta un simpático diseño en forma circular y ojos grandes y expresivos como pantalla, puede recorrer toda la casa gracias a un sistema de movimiento de tipo oruga. Equipado con una cámara y sensores, actúa como cámara de seguridad móvil que retransmite el entorno al celular desde donde se maneja, y permite hablar a través del altavoz.

Apelando a la interacción humana y a la inteligencia emocional, los robots con IA de ZTE iMoochi también han sido uno de los grandes protagonistas.

Ya se ha vuelto algo común en este tipo de eventos ver robots realizando funciones cotidianas, pero no deja de sorprender cómo pueden aplicarse en otros ámbitos, como la hostelería. En este caso, China Mobile ha realizado una demostración de cómo pueden actuar sus robots en una cocina.

La demostración consta de cuatro robots: tres "cocineros" y un "camarero". Uno de los robots emplataba unos dumplings en una cajita de madera, otro servía una infusión, otro cogía productos de la nevera y por último el robot camarero recogía todos los platos y los servía en un mostrador.

Por otra parte, en el pabellón de China, uno de los reclamos principales ha sido el "primer robot dinosaurio bípedo del mundo", con un control estable de movimiento, aunque en la demostración no se desplazó más que unos pasos.

Con una cubierta de goma y, a pesar de las luces rojas en los ojos, el robot dinosaurio presenta un aspecto "ultrarrealista". Su uso está pensado para turismo, educación, museos o incluso el cine.

Junto al dinosaurio, se encontraban otros robots de la empresa Chengdu Xingjin Humanoid Robot Technology, como el Tangpa (TP-01), un modelo bípedo diseñado para interactuar con los usuarios con mensajes y emociones en su pantalla de 16 pulgadas.

También estaba expuesto el "primer robot humanoide con una temática de panda del mundo", el Jinbao (J-Panda), enfocado a la guía de trayectos, donde destaca su marcha equilibrada sobre dos piernas y el reconocimiento del entorno.

CONCEPTOS QUE REINVENTAN LAS PANTALLAS, PORTÁTILES Y CELULARES

En lo relativo a las pantallas, como suele ser habitual en este encuentro de Barcelona, las tecnológicas también han enseñado conceptos en los que trabajan para incluirlos en próximos dispositivos.

Samsung Display ha mostrado dos opciones de pantalla curva con panel Micro-LED, que alcanzan un brillo de 7.000 nits, pensadas para dispositivos como 'smartwatches' de 2,1 pulgadas. También ha mostrado la pantalla 3D Light Field Display, que no requiere gafas, con resolución 2.4K.

Igualmente, ha mostrado un espejo con pantalla y cámaras integradas, pensado para retail, que puede utilizarse para tiendas de cosmética para mostrar información de productos directamente en el espejo, combinándolo con el reflejo del usuario.

Para probar la resistencia de sus pantallas plegables, Samsung ha ideado un brazo robótico que lanza pelotas de baloncesto contra un tablero de canasta fabricado a partir de pantallas plegables juntas, demostrando su durabilidad.

Lenovo ha seguido la ola de la innovación en las pantallas para dispositivos portátiles con nuevos conceptos como el Lenovo Legion Go Fold, un dispositivo 'gaming' capaz de desplegarse para alcanzar una pantalla de 11,6 pulgadas, permitiendo hasta cuatro modos de juego con complementos de mandos.

También ha dado a conocer el concepto Yoga Book Pro 3D, que genera imágenes 3D mediante IA y no requiere gafas especiales, además de permitir interacción por gestos.

Finalmente, ha rematado sus novedades con el concepto de portátil ThinkBook Modular AI, que incluye componentes de entrada separables y elementos modulares. Esto permite intercambiar el teclado por una segunda pantalla o emplear una pantalla interna y otra externa.

Por otra parte, la empresa china iFlytek ha mostrado su tableta AINOTE 2, que se ha alzado con un Récord Guiness por ser "la tableta 'E-ink' más fina del mundo", con 4,2mm de grosor y un peso de 295 gramos.

SIMULADORES

Los simuladores también han tenido cabida en la feria, como es el caso de Viettel y su simulador de vuelo, que ofrece la experiencia de volar como un pájaro. En esta experiencia, el usuario se sube a una plataforma horizontal con extensiones que simulan el movimiento de alas y un ventilador frontal que recrea la sensación del aire, complementado con un visor de realidad virtual.

Por último, la empresa española VR Black ha preparado un simulador de realidad virtual para el pabellón de España, donde los usuarios exploran e interactúan con una recreación virtual del pabellón mediante gafas de realidad virtual y dos mandos.