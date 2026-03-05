Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

De conjunciones a un equinoccio: los eventos astronómicos visibles en marzo desde Uruguay

El mes incluirá varias alineaciones aparentes entre la Luna y astros brillantes, además del equinoccio que marca el inicio del otoño en el hemisferio sur.

5 de marzo 2026 - 11:21hs
El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) difundió la agenda de eventos astronómicos visibles desde Uruguay previstos para marzo, donde habrá conjunciones planetarias, fases lunares y el equinoccio que marca el inicio del otoño en el hemisferio sur.

Conjunciones y fases de la Luna durante marzo

El 6 de marzo se registrará la conjunción entre la Luna y Spica, visible desde las 21 horas hacia el este y durante el resto de la noche. Spica es la estrella más brillante de la constelación de Virgo.

El 10 de marzo ocurrirá la conjunción entre la Luna y Antares, observable hacia el este desde las 23 horas del día anterior y durante la madrugada. Antares es la estrella principal de la constelación de Escorpio.

Al día siguiente, el 11 de marzo, se producirá la fase de cuarto menguante. Esta etapa marca el momento en que la mitad del disco lunar permanece iluminado mientras la Luna continúa su tránsito hacia la fase nueva.

Planetas visibles y el equinoccio de otoño

El 15 de marzo se registrará una conjunción entre Mercurio y Marte. El fenómeno podrá observarse hacia el este alrededor de las 5:45 de la mañana, durante unos pocos minutos antes del inicio del crepúsculo.

Dos días después, el 17 de marzo, se producirá una conjunción entre la Luna, Mercurio y Marte. La Luna aparecerá como una fina fase menguante y el encuentro será visible también hacia el este en torno a las 5:45, poco antes del amanecer.

El 18 de marzo tendrá lugar la Luna nueva, fase en la que el satélite natural no es visible desde la Tierra porque su cara iluminada queda orientada hacia el Sol.

Uno de los eventos astronómicos centrales del mes llegará el 20 de marzo a las 11:46 (hora uruguaya) con el equinoccio de Aries. Este momento marca el inicio del otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte.

El 22 de marzo se observará la conjunción entre la Luna y las Pléyades, visible hacia el noroeste desde las 20 horas hasta la puesta de ambos objetos en el horizonte.

El 25 de marzo ocurrirá la fase de cuarto creciente, cuando nuevamente la mitad del disco lunar aparece iluminado, pero en el proceso que conduce hacia la siguiente Luna llena.

Hacia el final del mes, el 26 de marzo se producirá la conjunción entre la Luna, Júpiter y Pólux, visible hacia el norte desde las 19:30 hasta la puesta de los astros.

El calendario cierra el 29 de marzo con otra conjunción entre la Luna y Régulo, observable hacia el noreste desde las 19:30 y hasta que ambos cuerpos se oculten en el horizonte.

Temas:

eventos astronómicos Observatorio Astronómico Los Molinos

