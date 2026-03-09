Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Santiago Mouriño convirtió su primer gol con el Villarreal de España en la victoria ante el Elche: mirá el tanto del uruguayo

El defensor uruguayo lleva 26 partidos jugados en el Villarreal, que lo compró al Atlético de Madrid por 10 millones de euros a mediados de 2025

9 de marzo 2026 - 8:15hs
Santiago Mouriño celebra su primer gol con el Villarreal

Santiago Mouriño celebra su primer gol con el Villarreal

Foto: Villarreal

El uruguayo Santiago Mouriño convirtió su primer gol con la camiseta del Villarreal, en la victoria 2-1 de su equipo ante el Elche de Álvaro Rodríguez por la fecha 27 de LaLiga de España.

Villarreal comenzó ganando el partido a los 31 minutos del primer tiempo con un golazo del canadiense Taylor Buchanan, y a los 41 Mouriño estiró la cuenta.

El defensor, que jugó este partido de lateral derecho, se cerró en una jugada por esa banda, tocó con Nicolás Pepé y se mandó al área. El delantero francés tocó con Santiago Comesaña, que dejó solo a Mouriño frente al arco rival para que el uruguayo definiera con un potente remate que decretó el 2-0.

Embed

A los 81 minutos André Silva puso el descuento de cabeza para el Elche, que dio cifras definitivas al partido. "Coquito" Rodríguez disputó los 90 minutos en la derrota del franjiverde.

Martín Satriano celebra un nuevo gol para Getafe en LaLiga de España
ESPAÑA

Martín Satriano está de moda en LaLiga de España, anotó otro golazo y el diario Marca lo elogió como nunca; mirá el video

Santiago Mouriño y Jeremy Doku por la Champions
ESPAÑA

Santiago Mouriño dijo que Pep Guardiola pidió para verlo y lo felicitó por su actuación en Champions contra Manchester City

Desde su llegada a Villarreal a mediados de 2025, en una venta de 10 millones de euros que el equipo groguet pagó al Atlético de Madrid, Mouriño lleva disputados un total de 26 partidos y este domingo convirtió su primer gol con la camiseta amarilla.

Es el segundo gol en su carrera: el primero lo anotó con la camiseta del Zaragoza el 2 de junio de 2024, en un empate 1-1 ante el Albacete por LaLiga 2, Segunda división española.

Temas:

Santiago Mouriño España Villarreal Elche uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

Nicolás López
POSICIONES

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sorpresiva derrota de Nacional contra Juventud y el empate de Central Español: cuatro punteros

Darwin Núñez
FÚTBOL

El club gigante de la Premier League de Inglaterra que mostró interés en contratar a Darwin Núñez en julio próximo

Barras de Nacional con Deportivo Independiente Medellín
NACIONAL

La barra de Independiente de Medellín le agradeció a la de Nacional por su "hospitalidad" en Montevideo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos