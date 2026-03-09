Santiago Mouriño convirtió su primer gol con el Villarreal de España en la victoria ante el Elche: mirá el tanto del uruguayo

El uruguayo Santiago Mouriño convirtió su primer gol con la camiseta del Villarreal , en la victoria 2-1 de su equipo ante el Elche de Álvaro Rodríguez por la fecha 27 de LaLiga de España .

Villarreal comenzó ganando el partido a los 31 minutos del primer tiempo con un golazo del canadiense Taylor Buchanan , y a los 41 Mouriño estiró la cuenta.

El defensor, que jugó este partido de lateral derecho , se cerró en una jugada por esa banda, tocó con Nicolás Pepé y se mandó al área. El delantero francés tocó con Santiago Comesaña , que dejó solo a Mouriño frente al arco rival para que el uruguayo definiera con un potente remate que decretó el 2-0.

A los 81 minutos André Silva puso el descuento de cabeza para el Elche, que dio cifras definitivas al partido. "Coquito" Rodríguez disputó los 90 minutos en la derrota del franjiverde.

GOLAZO URUGUAYO EN ESPAÑA Gran triangulación del Villarreal para que Santiago Mouriño defina en el 2-0 ante Elche. ▶️ Mirá nuestros partidos de #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CbILdMMr0I

ESPAÑA Santiago Mouriño dijo que Pep Guardiola pidió para verlo y lo felicitó por su actuación en Champions contra Manchester City

ESPAÑA Martín Satriano está de moda en LaLiga de España, anotó otro golazo y el diario Marca lo elogió como nunca; mirá el video

Desde su llegada a Villarreal a mediados de 2025, en una venta de 10 millones de euros que el equipo groguet pagó al Atlético de Madrid, Mouriño lleva disputados un total de 26 partidos y este domingo convirtió su primer gol con la camiseta amarilla.

Es el segundo gol en su carrera: el primero lo anotó con la camiseta del Zaragoza el 2 de junio de 2024, en un empate 1-1 ante el Albacete por LaLiga 2, Segunda división española.