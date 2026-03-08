Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Martín Satriano está de moda en LaLiga de España, anotó otro golazo y el diario Marca lo elogió como nunca; mirá el video

El delantero uruguayo aún no hace tres meses que llegó a su nuevo club y ya se hizo querer por su hinchada

8 de marzo 2026 - 15:58hs

El delantero uruguayo Martín Satriano anotó otro verdadero golazo en la tarde de este domingo defendiendo a su nuevo club, Getafe, que le dio la victoria 2-0 sobre Betis por una nueva fecha de LaLiga, de España.

Martín Satriano, de 24 años, firmó horas antes que Boselli y fue el primer fichaje del mercado de invierno (europeo) del conjunto azulón.

El golazo y los elogios

Cuando se terminaba la primera parte y ya ganaban 1-0, llegó un despeje desde la mitad de la cancha a los pies de Martín Satriano.

El futbolista uruguayo arrastró a su marca, vio de reojo que salía el arquero Álvaro Vallés de Betis y se la tiró por encima para convertir un gol de antología.

De esa manera, Satriano llegó a tres goles desde su reciente arribo a Getafe y es el segundo que anotó en esta misma semana para su institución.

"El Getafe goza al ritmo de Satriano", tituló este domingo en su web el diario deportivo Marca de España.

Y añadió: "La afición azulona se rinde a los suyos. Y, concretamente, a Martín Satriano. El uruguayo ha caído de pie en el sur de la Comunidad y, después de ser el héroe en Concha Espina con su golazo al Real Madrid, volvió a marcar contra los los verdiblancos".

Martín Satriano Getafe Betis LaLiga de España

