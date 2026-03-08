Martín Satriano está de moda en LaLiga de España, anotó otro golazo y el diario Marca lo elogió como nunca; mirá el video

El delantero uruguayo Martín Satriano anotó otro verdadero golazo en la tarde de este domingo defendiendo a su nuevo club, Getafe, que le dio la victoria 2-0 sobre Betis por una nueva fecha de LaLiga, de España.

El 16 de enero pasado, Satriano llegó desde Olympique Lyon de Francia firmó su contrato tras la lesión de Borja Mayoral. A su vez, este mismo viernes, se llegó a un acuerdo con Sebastián Boselli, q uien llegó procedente desde River Plate argentino.

Martín Satriano, de 24 años, firmó horas antes que Boselli y fue el primer fichaje del mercado de invierno (europeo) del conjunto azulón.

El golazo y los elogios

Cuando se terminaba la primera parte y ya ganaban 1-0, llegó un despeje desde la mitad de la cancha a los pies de Martín Satriano.

El futbolista uruguayo arrastró a su marca, vio de reojo que salía el arquero Álvaro Vallés de Betis y se la tiró por encima para convertir un gol de antología.

De esa manera, Satriano llegó a tres goles desde su reciente arribo a Getafe y es el segundo que anotó en esta misma semana para su institución.

"El Getafe goza al ritmo de Satriano", tituló este domingo en su web el diario deportivo Marca de España.

Y añadió: "La afición azulona se rinde a los suyos. Y, concretamente, a Martín Satriano. El uruguayo ha caído de pie en el sur de la Comunidad y, después de ser el héroe en Concha Espina con su golazo al Real Madrid, volvió a marcar contra los los verdiblancos".