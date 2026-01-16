Garra uruguaya para el Getafe: Martín Satriano y Sebastián Boselli refuerzan el equipo madrileño

Martín Satriano, delantero uruguayo de Olympique Lyon, jugará cedido en Getafe de España hasta final de temporada y reforzará el mermado ataque del equipo dirigido por José Bordalás, que tras la lesión de Borja Mayoral sólo cuenta con un delantero puro, Juanmi Jiménez. A su vez, este mismo viernes, se llegó a un acuerdo con Sebastián Boselli , quien llega desde River Plate argentino.

El zaguero, quien supo ser campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya dirigida por Marcelo Broli en 2023 en el Campeonato del Mundo que se llevó a cabo en Argentina, jugó muy poco en los millonarios y arregló con los azulones de las afueras de Madrid, como se había informado.

Como informó Referí el mes pasado, Peñarol estuvo interesado en él y en uno de sus hermanos.

Según se informa desde Argentina, el club español pagó 1,5 millones de euros (US$ 1.750.000) por el 50% del pase del futbolista uruguayo.

La llegada de Satriano

Martín Satriano, de 24 años, firmó horas antes que Sebastián Boselli y fue el primer fichaje del mercado de invierno (europeo) que acomete el conjunto azulón, según confirmó este viernes la entidad que milita en LaLiga Española, que ya ha resuelto sus problemas administrativos con la organización para poder inscribir jugadores.

Con la llegada de Satriano empiezan a cumplirse las demandas de José Bordalás, quien en incontables ocasiones ha lamentado en el presente curso contar con un plantel muy corto. De hecho, hasta este viernes, sólo tenía cubiertas 20 de las 25 fichas posibles.

Las lesiones de Borja Mayoral, David Cordón Mancha Davinchi, Abu Kamara o Abdel Abqar mermaron aún más el plantel de Getafe, que la pasada jornada, frente a Real Sociedad, jugó sin centrales por las sanciones de Djené Dakonam y Domingos Duarte.

Satriano se formó en las categorías inferiores del Nacional y de Inter de Milán, club con el que llegó a debutar en la Serie A durante la temporada 2021-22.

Después, el club italiano le cedió en diferentes campañas a equipos como Brest, Empoli y Lens hasta que fue adquirido a cambio de 5 millones de euros (US$ 5.800.000) por este último club, que esta temporada cedió al delantero a Lyon.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GetafeCF/status/2012219866640429259?s=20&partner=&hide_thread=false Nuevo delantero en la casa



, pic.twitter.com/Ekj8lOKgmc — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 16, 2026

En la presente campaña sumaba tres tantos, dos en la Ligue 1, ambos a Nantes, y otro en la Europa League, el que consiguió frente a Salzburgo el pasado 2 de octubre. En total, ha participado en 19 encuentros oficiales, 15 de ellos titular, y también suma una asistencia a sus estadísticas.

A su vez, Sebastián Boselli no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River Plate argentino, como ya ocurrió en otra ocasión cuando lo cedieron a Estudiantes de La Plata.

Pese a haber jugado escasamente en el fútbol argentino, consiguió varios títulos.

Con River Plate obtuvo la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. En tanto, con los pincharratas consiguió la Copa Argentina y tambié el Trofeo de Campeones que había logrado con los millonarios.

Así lo presentó Getafe:

Ambos serán compañeros de Mauro Arambarri, quien hace años que juega en Getafe.