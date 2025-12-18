Peñarol consultó por Juan Manuel y Sebastián Boselli, pero ambos tienen otro posible destino

Peñarol continúa en la búsqueda de contrataciones en el comienzo de este periodo de pases , y ahora puso la mira en los hermanos Juan Manuel y Sebastián Boselli , pero en este caso las previsiones no son buenas para el carbonero.

Juan Manuel Boselli , mediapunta de 26 años, juega desde el 2023 en el Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, mientras que su hermano Sebastián , defensa de 22, viene de jugar el último semestre en River Plate , club que lo había cedido a Estudiantes de La Plata de agosto de 2024 a junio de 2025.

En los últimos días Peñarol consultó por las condiciones de los hermanos a su representante y padre, Pablo Boselli.

Según supo El Observador, tanto desde el carbonero como desde Nacional preguntaron por la situación de los Boselli, pero desde su entorno adelantaron que en este periodo de pases los jugadores no tienen pensado volver a Uruguay.

MERCADO DE PASES Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

ECUADOR "Me duele esto y mucho": el mensaje del ex Peñarol Ariel Nahuelpán para su excompañero asesinado en Ecuador Mario Pineida y el recuerdo del uruguayo Robert Herrera

Tanto Juan Manuel como Sebastián cuentan con propuestas de Europa, y se cree que ambos jugadores tendrán como destino el viejo continente.

Juan Manuel Boselli en FC Pari Nizhniy Novgorod Juan Manuel Boselli en FC Pari Nizhniy Novgorod

Las fuentes prefirieron no revelar, de momento, los países de los que provienen estas ofertas.

Juan Manuel Boselli viene de jugar 20 partidos este último semestre en Rusia, en los que convirtió 10 goles. A falta de un semestre, el uruguayo está a un gol de empatar su mejor registro goleador en una sola temporada.

Sebastián Boselli, en tanto, viene de tener poca participación en River, tras un primer semestre con Estudiantes en el que disputó la mayoría de los partidos. Desde que volvió al equipo de Marcelo Gallardo en junio, el zaguero campeón del mundo sub-20 solo jugó cinco partidos, tres por el Clausura argentino y dos por Copa Libertadores.

20241222 AME6868. SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA), 21/12/2024.- Brian Romero (d) de Vélez disputa un balón con Sebastián Boselli de Estudiantes este sábado, durante un partido del Trofeo de Campeones de Superliga entre Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Sebastián Boselli durante su paso por Estudiantes de La Plata EFE/ Luis Santillán

Las altas y bajas ya confirmadas de Peñarol

Peñarol ya cuenta con dos altas confirmadas para el 2026, una de ellas un retorno de un préstamo.

Hace meses el carbonero confirmó la contratación del lateral derecho argentino Franco Escobar, proveniente del Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos. Además, también contará con el regreso del zaguero Matías González, que durante el 2025 estuvo a préstamo en Danubio.

También tiene tres bajas confirmadas. Pedro Milans y Maximiliano Silvera no continuarán en el mirasol, luego de no llegar a un acuerdo en las renovaciones de sus contratos. La situación de Silvera es una de las más conversadas en el actual periodo de pases, ya que Nacional le ofreció un contrato al jugador.

A estos dos futbolistas se suma la baja de Brayan Cortés, el golero chileno que volverá a Colo Colo luego de llegar cedido a Peñarol a mitad de año.