"Me duele esto y mucho": el mensaje del ex Peñarol Ariel Nahuelpán para su excompañero asesinado en Ecuador Mario Pineida y el recuerdo del uruguayo Robert Herrera

Varios jugadores y entrenadores uruguayos compartieron equipos con Mario Pineida, el futbolista asesinado por sicarios en Ecuador

18 de diciembre 2025 - 10:28hs
El asesinato del defensa ecuatoriano Mario Pineida, de Barcelona de Guayaquil, conmocionó al fútbol sudamericano y excompañeros como el argentino Ariel Nehaulpán, ex Peñarol, y el uruguayo Robert Herrera, lo despidieron en las redes.

El delantero argentino Ariel Nahuelpán, que jugó en Peñarol en 2020/21, recordó a su excompañero en Barcelona de Ecuador en las temporadas 2017 y 2018.

“Enano deformado como te decía yo. Te voy a extrañar mucho”, escribió en un posteo en sus redes.

“Tantas concentraciones juntos. Tantos partidos. Tantas risas. Tantos momentos compartidos. Me duele esto y mucho”, agregó.

“Que Dios te reciba con mucha luz. Te quiero donpi. Descansa en paz amigo mío”.

El mensaje de Robert Herrera

El zaguero uruguayo Robert Herrera también le dedicó un posteo en sus redes sociales.

“Qué en paz descanses Pine”, le escribió.

Ambos jugaron juntos en Barcelona de Ecuador en 2019.

Compañero de varios uruguayos

En su carrera, Pineida fue compañero de varios uruguayos como Mario Rizzoto, Jonatan Alvez, Cristian “Pichón” Núñez, Pablo Caballero, Gonzalo Mastriani, Jesús Trindade, William Ferreira, Jonathan Píriz, Richard Porta, Damián Frascarelli, Ignacio De Arruabarrena, Alejandro González y Mathías Suárez.

Además, fue dirigido por los uruguayos Guillermo Almada, Leo Ramos, Tabaré Silva, Diego López y Pablo Repetto.

Actualmente compartía plantel con los uruguayos Joaquín Valiente y Octavio Rivero.

El asesinato de Mario Pineida

El defensa ecuatoriano Mario Pineida, del Barcelona del puerto de Guayaquil, foco de la violencia de bandas del narcotráfico en Ecuador, fue asesinado el miércoles a tiros en un nuevo ataque contra futbolistas, informó la policía local.

En setiembre pasado tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.

Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

'Pitbull' Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años.

En el norte de Guayaquil "se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego", señaló la policía a la prensa.

El jugador, quien estaba acompañado de su pareja y su madre, fue atacado cuando se encontraba en una carnicería por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas, según el coronel Edison Palacios, jefe policial de la zona.

Previamente, el Barcelona había indicado por la red social X que fue "notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", añadió.

El elenco Torero pidió a la afición "elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia".

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó por X que "condena la violencia".

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.

El fútbol se ha convertido en un deporte de alto riesgo en Ecuador al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos.

Una docena de equipos y la liga profesional de fútbol del país son auspiciados por empresas de apuestas en línea, una práctica común en Latinoamérica.

Un reciente informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otras disciplinas que son usados para lavar dinero. Además, indica que anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo.

