Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ECUADOR

Futbolista resultó herido tras ser atacado a tiros, en un nuevo episodio de violencia contra jugadores en Ecuador; mirá el video

En setiembre tres jugadores de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano fueron asesinados; ahora se sumó un nuevo ataque a un futbolista

17 de octubre 2025 - 8:05hs
Ataque a Bryan Angulo en Ecuador

Ataque a Bryan Angulo en Ecuador

Ataque a Bryan Angulo en Ecuador

Angulo, que jugó también en Bolivia y México, recibió un disparo en un pie cuando ingresaba al entrenamiento de su club Liga de Portoviejo. Dos atacantes fueron detenidos.

Ataque a Bryan Angulo en Ecuador
Ataque a Bryan Angulo en Ecuador

Ataque a Bryan Angulo en Ecuador

El delantero está "en condición estable", señaló el coronel Giovanni Naranjo, jefe policial de la provincia de Manabí (oeste), donde ocurrió el ataque.

Jonathan González
ECUADOR

La muerte de "Speedy" González: lo que se sabe sobre el caso del tercer futbolista ecuatoriano asesinado en setiembre tras sufrir un ataque armado

Jonathan González
ECUADOR

Sicarios, amenazas por apuestas y fútbol: la violencia narco acecha al deporte más popular de Ecuador que tuvo tres jugadores muertos en un mes

Angulo, de 29 años, jugó en el boliviano The Strongest y el mexicano Cruz Azul. En Ecuador vistió las camisetas de Emelec y Mushuc Runa.

Liga de Portoviejo denunció que "varios" de sus jugadores "han recibido amenazas relacionadas" con el partido contra Búhos ULRV previsto para el viernes.

Bryan Angulo
Bryan Angulo

Bryan Angulo

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición", anotó el club en un comunicado.

Un informe de Naciones Unidas, que incluyó a Ecuador, alertó sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otros deportes, que son usados para lavar dinero y mover ganancias.

Anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo, según el reporte.

Bryan Angulo
Bryan Angulo

Bryan Angulo

De acuerdo a expertos, las mafias en Ecuador apuntan a equipos de segunda división que son presas fáciles por sus bajos salarios.

Naranjo recordó que una vivienda de Angulo fue allanada el año pasado en un operativo policial.

En enero de 2024 la policía ingresó a una casa del futbolista en Guayaquil (suroeste), detuvo a una mujer que allí vivía y halló un sistema de vigilancia supuestamente usado por bandas criminales.

"No descartamos que este atentado obedezca a esta relación", dijo Naranjo.

Ecuador vive una escalada de la violencia narco. El primer semestre de este año los homicidios aumentaron 47% respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

AFP

Temas:

Ecuador Violencia narcotráfico en ecuador violencia en ecuador

Seguí leyendo

Las más leídas

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

Federico Valverde con su nuevo coche para la temporada 2025/26
URUGUAYOS

Federico Valverde recibió su nuevo auto de la firma que patrocina a Real Madrid; mirá el modelo que eligió

Uruguay no está en el top 5 o top 8 del mundo pero es bravo: lo que dijo sobre la selección de Marcelo Bielsa el DT de México, Javier Aguirre, próximo rival celeste
SELECCIÓN URUGUAYA

"Uruguay no está en el top 5 o top 8 del mundo" pero es "bravo": lo que dijo sobre la selección de Marcelo Bielsa el DT de México, Javier Aguirre, próximo rival celeste

AUF
FÚTBOL SALA

Peñarol perdió en el Tribunal de Apelaciones de la AUF ante un reclamo de Nacional en fútbol sala: mirá los fundamentos de la decisión y la bronca de Marcelo Solomita: "Nos sentimos estafados"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos