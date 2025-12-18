La cruda experiencia que vivió el influencer Fabri Uruguayo en Argentina y desató una fuerte polémica: "No es normal. Te parte el alma"

El youtuber, streamer y comentarista deportivo Fabricio García , más conocido como Fabri Uruguayo , despertó una fuerte polémica en redes sociales luego de que narrara la experiencia que experimentó en su paso por la ciudad argentina de Buenos Aires .

A través de X (exTwitter) el joven que saltó a la fama por su contenido sobre fútbol, especialmente de La Celeste y clubes locales, contó con sorpresa como en la madrugada de este jueves varios niños se acercaron para pedirle monedas o verderles flores.

"Son las 2 de la mañana, estoy en Argentina, en el barrio de Palermo, tomando algo, y ya pasaron más de 8 niños solos pidiendo monedas o vendiendo flores. No lo digo como crítica, lo digo porque impacta", inició el relato que cosechó más 500 respuestas y 4 mil likes. En la misma línea, sentenció: "No es normal. Te parte el alma".

Son las 2 de la mañana, estoy en Argentina, en el barrio de Palermo, tomando algo, y ya pasaron más de 8 niños solos pidiendo monedas o vendiendo flores. No lo digo como crítica, lo digo porque impacta. No es normal. Te parte el alma.

REAL ESTATE Desde US$ 25.000 a más de US$ 150.000 por quincena: así son las propiedades más lujosas en alquiler para la temporada de verano en Uruguay

GASTRONOMÍA El parador que se convirtió en un emblema de José Ignacio, publicó 100 recetas inéditas y proyecta desembarcar en Rocha

La experiencia compartida por el uruguayo encontró rápidamente eco entre sus seguidores, algunos advirtiendo por un creciente número de infantes en las calles, mientras que otros cruzaron al influencer: "Jamás te vi ese mensaje estando en Uruguay o los pobres allá son invisibles".

Embed que coincidencia, estoy en el Grido de Plaza Independencia acá en Montevideo, son las 9 de la mañana y es increíble la cantidad de gente que pasa pidiendo que le compre una botella de agua por lo menos. Impacta y es muy triste. — JuanI (@JuanIglesiasok) December 18, 2025

"Que coincidencia, estoy en el Grido de Plaza Independencia acá en Montevideo, son las 9 de la mañana y es increíble la cantidad de gente que pasa pidiendo que le compre una botella de agua por lo menos. Impacta y es muy triste", retrucó otro usuario.

De acuerdo al Relevamiento de Personas en Situación de Calle publicado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2025, 4522 personas reportaron estar en situación de calle. El 65,2 % en un CIS (2948 personas) y el 34,8 % (1574 personas) en la vía pública.

"En la vía pública se observó un aumento con respecto al relevamiento de noviembre de 2024, alcanzando el valor más alto de la serie en el quinto mes del año", precisó el informe.

CENCO GCBA Fuente: GCBA

El relevamiento también evidenció que el 83% de la población era mayor de 18 años, aunque se observó que la menor de 15 años tuvo un peso relativo de 15%