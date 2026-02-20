El Deportivo Táchira del Chino Recoba perdió ante Deportes Tolima en el ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

El Deportes Tolima de Colombia tomó ventaja en su serie de la segunda fase de la Copa Libertadores al ganarle por 0-1 al Deportivo Táchira, dirigido por el uruguayo Álvaro Chino Recoba, en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de Venezuela.

El tanto del equipo tolimense en el minuto 65 corrió por parte del juvenil Kelvin Flórez , en el partido del debut de los 'Pijaos' en la edición 2026 de la Libertadores.

Flórez capturó en el camino al arco una pelota que se le escapó al golero Jesús Camargo , luego de que éste interceptara un disparo con el que el delantero colombiano Adrián Parra buscaba inaugurar el marcador.

La anotación ratificó el dominio que exhibía en ese momento el visitante , y que enfrió las acciones para un dueño de casa que llegó a la segunda fase tras dejar en el camino al boliviano The Strongest, y que tuvo en cancha a los uruguayos Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero.

¡ARRIBA TOLIMA! Kelvin Flórez llegó por el segundo palo para empujarla y anotar el 1-0 vs. Táchira en la Fase 2. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Rh6Xqsj2xc

COPA LIBERTADORES Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

COPA LIBERTADORES Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

El Tolima, sin embargo, no la tuvo fácil, ya que en el minuto 18 del primer tiempo el Táchira estuvo a punto de ponerse en ventaja, cuando el ariete Adalberto Peñaranda cruzó una pelota que uno de sus compañeros casi empuja hacia el fondo de la red, de no ser por la intervención de Jan Angulo, quien logró interponerse en el camino.

Deportivo Táchira Deportivo Táchira del Chino Recoba @DvoTachira

Con este resultado, la escuadra colombiana recibirá el próximo jueves 26 de febrero a sus rivales venezolanos en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué y el equipo del Chino deberá remontar el 0-1 en contra para intentar acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El elenco Vinotinto y Oro ha jugado, incluyendo este año, en once ediciones de la Copa Libertadores, mientras que el Táchira, con 28 torneos disputados, es el que club venezolano con más participaciones en esta competencia.

FUENTE: Con información de EFE