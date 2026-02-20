Dólar
El Observador / Copa Libertadores / FASE PREVIA

El Deportivo Táchira del Chino Recoba perdió ante Deportes Tolima en el ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

El equipo del DT uruguayo cayó en condición de local por 1-0 y deberá revertir la serie en Colombia para llegar a la tercera y última fase previa

20 de febrero 2026 - 8:58hs
Foto: EFE

El Deportes Tolima de Colombia tomó ventaja en su serie de la segunda fase de la Copa Libertadores al ganarle por 0-1 al Deportivo Táchira, dirigido por el uruguayo Álvaro Chino Recoba, en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de Venezuela.

El tanto del equipo tolimense en el minuto 65 corrió por parte del juvenil Kelvin Flórez, en el partido del debut de los 'Pijaos' en la edición 2026 de la Libertadores.

Flórez capturó en el camino al arco una pelota que se le escapó al golero Jesús Camargo, luego de que éste interceptara un disparo con el que el delantero colombiano Adrián Parra buscaba inaugurar el marcador.

Embed

La anotación ratificó el dominio que exhibía en ese momento el visitante, y que enfrió las acciones para un dueño de casa que llegó a la segunda fase tras dejar en el camino al boliviano The Strongest, y que tuvo en cancha a los uruguayos Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero.

El Tolima, sin embargo, no la tuvo fácil, ya que en el minuto 18 del primer tiempo el Táchira estuvo a punto de ponerse en ventaja, cuando el ariete Adalberto Peñaranda cruzó una pelota que uno de sus compañeros casi empuja hacia el fondo de la red, de no ser por la intervención de Jan Angulo, quien logró interponerse en el camino.

Con este resultado, la escuadra colombiana recibirá el próximo jueves 26 de febrero a sus rivales venezolanos en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué y el equipo del Chino deberá remontar el 0-1 en contra para intentar acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El elenco Vinotinto y Oro ha jugado, incluyendo este año, en once ediciones de la Copa Libertadores, mientras que el Táchira, con 28 torneos disputados, es el que club venezolano con más participaciones en esta competencia.

FUENTE: Con información de EFE

