Federico Valverde fue denunciado por Benfica por agresión en el polémico partido ante Real Madrid por la Liga de Campeones; mirá la jugada y el caso

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

El volante uruguayo y capitán de Real Madrid, Federico Valverde , fue denunciado por Benfica a la UEFA por una agresión en el partido de esta semana por Liga de Campeones que estuvo marcado por la polémica entre argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinícius Jr . por un posible insulto racista.

Este jueves medios deportivos de Portugal informaron de la denuncia del club contra el mediocampista, lo que también tuvo eco en la prensa española, donde consideran que fue una respuesta a la denuncia de los merengues por la situación de Vini.

Como informó Referí, en el partido jugado en Lisboa, Valverde le propinó un golpe de puño al lateral sueco de Benfica Samuel Dahl , jugada que no fue pitada por el árbitro ni observada por el VAR, y que pudo costarle la roja al uruguaya en el minuto 83.

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

En ese sentido, el exjuez español Iturralde González, quien es analista arbitral del diario deportivo AS de Madrid, Valverde debió ser expulsado. “Eso es roja; suelta un puñetazo sin ningún sentido... debió ser expulsión a Valverde, más allá de que no llegase a impactar”, explicó.

URUGUAYOS El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

LIGA DE CAMPEONES "Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

La denuncia de Benfica a la UEFA

La jugada del uruguayo se viralizó en las redes sociales y Benfica elevó una denuncia ante la UEFA, según informó el diario A Bola de Portugal.

El club portugués elevó su queja por la acción de Valverde, en un nuevo episodio que deberá tratarse en los tribunales además de todo lo referido al cruce entre Prestianni y Vinícius Jr..

Embed *Valverde le mete un puñetazo en la cara a un jugador del Benfica*



Mateu Lahoz: “se agradece este arbitraje humano y futbolero”. pic.twitter.com/Jvv8Xvdzfy — Resistencia Culé (@resistxnciacule) February 18, 2026

La UEFA deberá evaluar si hubo una conducta violenta del uruguayo.

Debido a que ni el juez ni el VAR la apreciaron, eso le puede bajar el peso a la denuncia, indicó AS.

En caso de una sanción, se desacreditará la actuación del equipo arbitral al frente del partido, por lo que la UEFA debe tener muy clara su decisión en caso de castigar a Valverde.

Embed ¿Qué le puede pasar a Fede Valverde por la denuncia del Benfica?



@isaacfouto, en @partidazocope



"La UEFA va a abrir un expediente"



"Puede llegar a caerle una sanción de la UEFA, pero va a tardar"



"A lo mejor dentro de un mes..."



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/cyEq8BxDit — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 19, 2026

En España también señalaron que se abrirá un expediente extraordinario, que tendrá varias semanas para tomar una resolución, y que en caso de una sanción se le pueden dar dos partidos al uruguayo.

El partido jugado el pasado martes en el Estadio Da Luz tuvo triunfo de Real Madrid por 1-0 y la revancha en el Bernabéu será el próximo miércoles 25 de febrero, partido en el que Valverde estará a la orden.