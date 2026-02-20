Federico Valverde fue denunciado por Benfica por agresión en el polémico partido ante Real Madrid por la Liga de Campeones; mirá la jugada y el caso

Este jueves medios deportivos de Portugal informaron de la denuncia del club contra el mediocampista, lo que también tuvo eco en la prensa española, donde consideran que fue una respuesta a la denuncia de los merengues por la situación de Vini.
En ese sentido, el exjuez español Iturralde González, quien es analista arbitral del diario deportivo AS de Madrid, Valverde debió ser expulsado. “Eso es roja; suelta un puñetazo sin ningún sentido... debió ser expulsión a Valverde, más allá de que no llegase a impactar”, explicó.
En España también señalaron que se abrirá un expediente extraordinario, que tendrá varias semanas para tomar una resolución, y que en caso de una sanción se le pueden dar dos partidos al uruguayo.
El partido jugado el pasado martes en el Estadio Da Luz tuvo triunfo de Real Madrid por 1-0 y la revancha en el Bernabéu será el próximo miércoles 25 de febrero, partido en el que Valverde estará a la orden.