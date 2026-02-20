Dólar
Federico Valverde fue denunciado por Benfica por agresión en el polémico partido ante Real Madrid por la Liga de Campeones; mirá la jugada y el caso

Benfica denunció a Federico Valverde, lo que en España consideran que es una respuesta por la que elevó Real Madrid ante los insultos a Vinícius Jr.

20 de febrero 2026 - 10:31hs

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica

Este jueves medios deportivos de Portugal informaron de la denuncia del club contra el mediocampista, lo que también tuvo eco en la prensa española, donde consideran que fue una respuesta a la denuncia de los merengues por la situación de Vini.

En ese sentido, el exjuez español Iturralde González, quien es analista arbitral del diario deportivo AS de Madrid, Valverde debió ser expulsado. “Eso es roja; suelta un puñetazo sin ningún sentido... debió ser expulsión a Valverde, más allá de que no llegase a impactar”, explicó.

La denuncia de Benfica a la UEFA

La jugada del uruguayo se viralizó en las redes sociales y Benfica elevó una denuncia ante la UEFA, según informó el diario A Bola de Portugal.

El club portugués elevó su queja por la acción de Valverde, en un nuevo episodio que deberá tratarse en los tribunales además de todo lo referido al cruce entre Prestianni y Vinícius Jr..

La UEFA deberá evaluar si hubo una conducta violenta del uruguayo.

Debido a que ni el juez ni el VAR la apreciaron, eso le puede bajar el peso a la denuncia, indicó AS.

En caso de una sanción, se desacreditará la actuación del equipo arbitral al frente del partido, por lo que la UEFA debe tener muy clara su decisión en caso de castigar a Valverde.

En España también señalaron que se abrirá un expediente extraordinario, que tendrá varias semanas para tomar una resolución, y que en caso de una sanción se le pueden dar dos partidos al uruguayo.

El partido jugado el pasado martes en el Estadio Da Luz tuvo triunfo de Real Madrid por 1-0 y la revancha en el Bernabéu será el próximo miércoles 25 de febrero, partido en el que Valverde estará a la orden.

