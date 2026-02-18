2 de Mayo y Sporting Cristal empataron 2-2 por la Copa Libertadores, con dos insólitos goles en contra: mirá los tantos del partido

Imagen del partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal por la Copa Libertadores

El 2 de Mayo empató con Sporting Cristal de Perú 2-2 por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores , en un encuentro disputado en el estadio Río Parapití de Paraguay que tuvo varias emociones , incluyendo dos insólitos goles en contra .

Cristal, que jugó en desventaja numérica desde los 41 minutos tras la expulsión de Luis Ibérico , supo adelantarse en el marcador al minuto 62, cuando Yoshimar Yotún transformó en gol un penal cometido sobre el delantero argentino Santiago González.

El gol reafirmó la estrategia del equipo del entrenador brasileño Paulo Autuori durante toda la segunda mitad: contraatacar aprovechando los espacios que dejaba el 2 de Mayo, que estaba volcado al ataque. El plan del cuadro peruano funcionó hasta los 82 minutos , cuando Matías Cáceres igualó las acciones para 2 de Mayo con un potente cabezazo dentro del área.

Solo un minuto después, el conjunto paraguayo se puso en ventaja con un increíble gol en contra del brasileño Cristiano , que en un intento por despejar un centro raso se tropezó y metió la pelota en su propio arco .

A los 87 llegó el empate del partido, nuevamente gracias a un insólito autogol. Gerald Távara envió un centro a media altura desde la banda derecha que llegó a las manos del golero paraguayo Ángel Martínez, pero la pelota se le escapó e ingresó a su propio arco para poner el 2-2 definitivo.

En la transmisión oficial del encuentro se puede escuchar como el golero le gritó "voy" a un defensor que amagó a cabecear el balón antes del gol, lo que causó que Martínez le recriminara su movimiento.

La vuelta de esta llave se jugará el próximo martes 24 de febrero en el Coliseo Miguel Grau del Callao, sede del cuadro peruano. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la serie entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela, que también tuvo su partido de ida este martes en Venezuela con victoria 1-0 para los locales.

