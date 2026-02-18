Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

2 de Mayo y Sporting Cristal empataron 2-2 por la Copa Libertadores, con dos insólitos goles en contra: mirá los tantos del partido

La vuelta de la llave entre paraguayos y peruanos se jugará el próximo martes 24 de febrero en el Coliseo Miguel Grau del Callao, sede del Cristal

18 de febrero 2026 - 9:31hs
Imagen del partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal por la Copa Libertadores

Imagen del partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal por la Copa Libertadores

El 2 de Mayo empató con Sporting Cristal de Perú 2-2 por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, en un encuentro disputado en el estadio Río Parapití de Paraguay que tuvo varias emociones, incluyendo dos insólitos goles en contra.

Cristal, que jugó en desventaja numérica desde los 41 minutos tras la expulsión de Luis Ibérico, supo adelantarse en el marcador al minuto 62, cuando Yoshimar Yotún transformó en gol un penal cometido sobre el delantero argentino Santiago González.

El gol reafirmó la estrategia del equipo del entrenador brasileño Paulo Autuori durante toda la segunda mitad: contraatacar aprovechando los espacios que dejaba el 2 de Mayo, que estaba volcado al ataque. El plan del cuadro peruano funcionó hasta los 82 minutos, cuando Matías Cáceres igualó las acciones para 2 de Mayo con un potente cabezazo dentro del área.

Solo un minuto después, el conjunto paraguayo se puso en ventaja con un increíble gol en contra del brasileño Cristiano, que en un intento por despejar un centro raso se tropezó y metió la pelota en su propio arco.

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

Hayen Palacios celebra su gol contra Liverpool por la Copa Libertadores
LIBERTADORES

Hayen Palacios habló sobre su falta de minutos en Nacional tras convertirle a Liverpool por Copa Libertadores: "Difícil entrar con el equipo ganando"

Embed

A los 87 llegó el empate del partido, nuevamente gracias a un insólito autogol. Gerald Távara envió un centro a media altura desde la banda derecha que llegó a las manos del golero paraguayo Ángel Martínez, pero la pelota se le escapó e ingresó a su propio arco para poner el 2-2 definitivo.

Embed

En la transmisión oficial del encuentro se puede escuchar como el golero le gritó "voy" a un defensor que amagó a cabecear el balón antes del gol, lo que causó que Martínez le recriminara su movimiento.

La vuelta de esta llave se jugará el próximo martes 24 de febrero en el Coliseo Miguel Grau del Callao, sede del cuadro peruano. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la serie entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela, que también tuvo su partido de ida este martes en Venezuela con victoria 1-0 para los locales.

Embed - GOLES | 2 DE MAYO vs. SPORTING CRISTAL | FASE 2 | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

FUENTE: Con información de EFE

Temas:

Copa Libertadores 2 de Mayo Perú Paraguay goles

Seguí leyendo

Las más leídas

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos