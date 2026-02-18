Hayen Palacios habló sobre su falta de minutos en Nacional tras convertirle a Liverpool por Copa Libertadores: "Difícil entrar con el equipo ganando"

El colombiano Hayen Palacios habló con los medios de prensa tras convertir el gol que le dio la victoria 2-1 a su nuevo equipo, el Independiente Medellín (DIM), contra Liverpool por la segunda fase previa de la Copa Libertadores , y explicó cuáles son los motivos que cree que lo llevaron a tener pocos minutos en Nacional .

Al lateral extremo le preguntaron qué cree que le faltó para adaptarse a Nacional durante el semestre que estuvo en Uruguay, de mediados de 2025 a principios de 2026 , y en primer lugar contestó que necesitó más "continuidad". Palacios solo disputó cuatro encuentros oficiales con Nacional , con 201 minutos en total (dos partidos completos por Copa AUF Uruguay y 21 minutos en dos partidos del Torneo Clausura).

"También, obviamente (es) un fútbol muy distinto al que uno venía acostumbrado . También faltaba un poco como de uno, del jugador , pero sí pesa mucho ahí el ritmo, los minutos, los partidos y todo eso. Y bueno, por ese lado de pronto no pude quedarme con el puesto ", explicó Palacios.

Por otra parte, el colombiano detalló que él llegó a Nacional "sin minutos de Brasil" y el equipo tricolor "ya venía ganando" y "con un once ya estipulado", lo cual hizo más difícil su ingreso. "Tampoco iba yo a decir 'llegó Hayen y va a jugar'. Ya venía un equipo muy bueno, venía jugando, venía ganando. Difícil entrar en ese momento, el equipo ganando y yo sin ritmo", continuó el futbolista, que reconoció que no aprovechó algunas "oportunidades" que le dieron .

hayen palacios nacional 20260124 Hayen Palacios en la presentación del plantel de Nacional del 2026 Foto: Dante Fernández / FocoUy

De todas formas, Palacios remarcó su "agradecimiento" por la oportunidad y el "apoyo" que le dieron en el tricolor, un "equipo muy grande", y valoró que se fue "campeón" uruguayo. En ese sentido también destacó al entrenador Jadson Viera, que siempre estuvo "pendiente" de que "consiguiera algo para seguir jugando".

Consultado sobre si le gustaría tener una revancha en Nacional, respondió: "Esto es fútbol y obviamente si está la posibilidad, pues se daría, pero si se da, que se dé. Ahorita mi mente está aquí en Medellín y pues contento por eso".

Su gol contra Liverpool y su postura sobre el otro tanto que generó y fue anulado

A Hayen también le preguntaron sobre su gol contra Liverpool, anotado en los descuentos del partido disputado en el Parque Viera, en una jugada que fue revisada en el VAR por una posible falta al golero Martín Campaña.

"Para mi no hubo falta. Gané de arriba, incluso no salto con las manos tiradas como para no tocar al arquero, porque obviamente cualquier toque era falta", expresó el colombiano, que también fue consultado sobre otro tanto que generó en el encuentro pero fue anulado porque la pelota se fue afuera.

"Para mí no salió, no salió completo (el balón)", contestó sobre esa jugada, que hubiese puesto el 2-1 a favor del DIM a los 75 minutos de juego.

Palacios reconoció que jugó este partido en Uruguay buscando "demostrar" su nivel, luego del "sinsabor" de su "paso fugaz" por Nacional en el fútbol local.