Orsi participó en homenaje en Buenos Aires a Michelini y Gutiérrez Ruiz entre elogios a la democracia uruguaya del legislador porteño Santoro

El presidente de la República, Yamandú Orsi , participó en Buenos Aires en el homenaje organizado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a través del diputado Leandro Santoro, a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.

Durante el evento, que se celebró en la legislatura de Buenos Aires, el presidente Orsi y Santoro revelaron dos placas conmemorativas de estos asesinatos que se produjeron en la capital argentina, en el marco del Plan Cóndor, el 20 de mayo de 1976. Una de las placas permanecerá en la embajada de Uruguay en Argentina y la otra fue entregada por las autoridades uruguayas a la legislatura de CABA.

Al término de la actividad, Orsi señaló en rueda de prensa consignada por Telemundo que el acto le dejaba un "triste recuerdo", dado que supuso un "momento muy duro" tanto para Uruguay como para la región.

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"Y, a su vez, aprovecho a reconocer y quiero agradecer la solidaridad del pueblo argentino que durante tantos años cuido tanto a nuestra gente ", afirmó.

Yamandú Orsi El presidente de Uruguay, c, reacciona durante un acto en conmemoración del 50 aniversario del asesinato de dos dirigentes y dos militantes uruguayos durante la dictadura argentina (1976-1983) el 21 de mayo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sobre la presencia de dirigentes de la oposición en la actividad, Orsi sostuvo que se trata de estar en la "vereda de la democracia", donde no hay "ni gobierno ni oposición".

Santoro, impulsor del homenaje y electo por la coalición de izquierda Frente de Todos, elogió la democracia uruguaya en su discurso.

Él y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa, fueron los únicos oradores, aunque entre el público estaban varias autoridades del gobierno —como la vicepresidenta Carolina Cosse y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz—, además del expresidente Julio María Sanguinetti y dirigentes de la oposición.

"En Argentina tenemos mucho de qué aprender de la democracia uruguaya. Es impensado que nuestro presidente (Javier Milei) pueda reunirse en un acto de este estilo a un expresidente”, señaló Santoro en relación a la presencia de Orsi y de Sanguinetti, integrantes de distintos bandos políticos.

De esta manera, el legislador porteño consideró que este homenaje era también una forma de reconocer a la democracia uruguaya. También abogó por defender dos consignas a futuro: "democracia para siempre y que la Patria grande, en América Latina, pueda ser una realidad".

Por su parte, Cánepa puso énfasis en el valor de la "memoria" como raíz para "construir futuro". Y consideró que estos cuatro asesinatos marcaron una "ruptura de todos los códigos".