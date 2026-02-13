Lo cinco condimentos históricos que tuvo la épica clasificación de Juventud a la segunda ronda de la Copa Libertadores

Juventud escribió el jueves la mejor página de su historia al protagonizar una épica clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026. Los pedrenses eliminaron por penales a universidad Católica de Ecuador en el Atahualpa de Quito luego de perder 1-0 en la ida en el Estadio Centenario.

El equipo de Sebastián Méndez ganó 4-3 en la última jugada del partido , tras empezar 1-0 abajo en el marcador lo que le dejó la serie 2-0 abajo. Luego remontó con mucha actitud enfrentando el factor extra de los 2.800 metros de altura de la capital ecuatoriana.

Llegó a estar 3-1 arriba pero los locales se lo remontaron 3-3. Un gol del argentino Patricio Pernicone llevó el partido a los penales donde Méndez vaticinó que Sebastián Sosa iba a atajar dos ejecuciones . Pese a estar 3-2 abajo con penal errado por Gonzalo García, Juventud lo terminó ganando 4-3 con una última ejecución tirada por Fernando Mimbacas.

La victoria y posterior clasificación de Juventud dejó cinco importantes hitos para la historia del club.

1- Primer triunfo por Copa Libertadores

Juventud solo tenía una presencia en torneos internacionales y fue en la Copa Sudamericana 2015.

Allí eliminó a Real Potosí de Bolivia en la fase 1 y cayó contra Emelec en la siguiente ronda, sin perder, por penales.

A real Potosí lo goleó 4-1 de local, en el Franzini, con tres goles de Matías Mirabaje y uno del Búfalo, Matías Duffard. En la revancha perdieron 2-0.

Posteriormente empató dos veces con Emelec perdiendo 3-2 a los penales.

En Quito logró el primer triunfo de su historia por Copa Libertadores y también ganó su primera fase en el máximo certamen continental.

2- Rompió la racha perdedora en los penales de equipos uruguayos



Los equipos uruguayos venían de perder sus últimas cuatro tandas por penales en torneos internacionales.

Defensor Sporting había quedado eliminado por esa vía en primera ronda de Copa Libertadores ante Academia Puerto Cabello en 2024 (perdió 3-2 en la ida, ganó 1-0 de local y cayó 4-2 en la tanda), en primera fase.

Ese mismo año, Racing se perdió la entrada a octavos de final de la Copa Sudamericana al perder 3-0 ante Huachipato luego de ganarle 3-2 de visitante y perder 1-0 de local.

Nacional cayó ante Boca Juniors, en octavos de final de la Libertadores 2023 (empató 0-0 en el Gran Parque Central, 2-2 en La Bombonera y sucumbió 4-2 en la tanda).

Montevideo City Torque, por su parte, fue eliminado por la misma vía ante Barcelona de Guayaquil en primera ronda de la Copa Libertadores 2022. Empató 1-1 de local, 0-0 de visitante y se vio superado 8-7 en la tanda.

El último club uruguayo en ganar una serie por penales a nivel internacional había sido Nacional en los octavos de final de la Libertadores 2020 cuando empató los dos partidos con Independiente del Valle 0-0 y luego se impuso en la tanda 4-2.

3- Cuatro goles en la altura de Quito: inédito

Renzo Sánchez

Nacional solo ganó una vez cuando le tocó ir a jugar por torneos internacionales a la altura de Quito. Fue en la Libertadores 1984 cuando venció 3-1 a 9 de Octubre con doblete de Juan Ramón Carrasco y uno de Arsenio Luzardo. Después cosechó tres derrotas y tres empates.

Peñarol, por su parte, ganó dos veces, una en 1979 contra El Nacional, 2-1 con goles de Mario Zoryez y Ruben Paz, y otra en 1970 ante Liga de Quito, 3-1 con anotaciones de Nilo Acuña, Alberto Spencer y Ermindo Onega.

En el resto de sus partidos, Peñarol registró un solo empate y cinco derrotas en la capital ecuatoriana.

Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, River Plate, Cerro Largo y Rocha nunca ganaron cuando les tocó jugar en la altura de Quito.

4- Primer equipo del interior en ganar de visitante por Copa Libertadores

Pablo Lago

Plaza Colonia, Rocha y Deportivo Maldonado no lograron triunfos en condición de visitante por torneos internacionales.

El que lo logró por primera vez fue Cerro Largo, el año pasado cuando dio un batacazo en fase de grupos de Copa Sudamericana al ganarle 1-0 a Vitória.

Juventud puso ahora su firma en el máximo torneo continental, siendo el primer equipo del interior en ganar en tal condición en la Libertadores.

5- El valor agregado de la remontada

Juventud

Juventud es el primer equipo uruguayo de la historia en remontar una serie de Copa Libertadores tras perder el primer partido de locatario.

Lo hizo en la altura, bajo lluvia torrencial y todavía con un global de dos goles abajo tomando un tanto al comienzo de la revancha. Imponente por donde se lo mire.