El presagio de Sebastián Méndez, DT de Juventud de Las Piedras, en la charla previa a los penales con los que pasaron de fase en la Copa Libertadores

Sebastián Méndez con los jugadores de Juventud en la charla previa a los penales

Juventud de Las Piedras vivió su noche más grande a nivel internacional al vencer 4-3 a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Guayaquil y eliminarlo en la tanda de penales, tras empatar 4-4 en el global , para superar la primera fase previa de la Copa Libertadores.

El pedrense remontó el 1-0 que José Fajardo puso para los ecuatorianos apenas comenzado el partido de vuelta, que puso la serie 2-0, y dio vuelta el partido 3-1 al principio del segundo tiempo. Católica se repuso y empató el encuentro , dando vuelta la serie, pero en una de las últimas jugadas del partido Patricio Pernicone le dio el 4-3 a Juventud para empatar el global y llevar el partido a los penales.

En la charla previa a los penales, transmitida en vivo en la televisación, el protagonista fue el DT del pedrense, Sebastián Méndez , con un presagio de lo que iba a pasar minutos después.

"Vamos bien seguros a lo que tenemos que hacer, con confianza, porque es nuestro. Hoy demostramos que somos muy buenos muchachos, muy buenos , vamos por lo último, con mucha fe", comenzó diciendo el argentino, que luego apuntó al golero del equipo, Sebastián Sosa : "Seba va a atajar uno o dos, siempre va a atajar uno o dos, vamos con fe a patear, ¿tamos?".

Luego de que ambos equipos acertaran sus dos penales, Gonzalo Gómez no pudo contra el golero Rafael Romo y la serie quedó 3-2 a favor de Católica.

Allí apareció, como previó Méndez, Sebastián Sosa, que atajó los dos siguientes penales de los ecuatorianos para que Juventud, con los tiros de Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas, ganara la tanda 4-3 y pasara de fase.

Sebastián Méndez tras la clasificación de Juventud: "Nos pudimos reponer de todos los golpes anímicos"

En la conferencia de prensa posterior al partido, Méndez destacó que lo que logró su plantel "es inmenso", y recordó que esta es "la segunda participación internacional del club" y "la primera Libertadores".

"Revisamos todos los partidos de Católica en la altura y casi ningún equipo lo presionó, y nosotros lo hicimos, por convicción", destacó en segundo lugar el "Gallego".

El entrenador afirmó que Juventud pudo "jugar de igual a igual, en la altura". "Presionamos, hicimos cuatro goles, y creo que siempre nos pudimos reponer de todos los golpes anímicos que tuvimos, en toda la serie", valoró, en lo que destacó fue "muestra importante de carácter".

"Estoy muy orgulloso de lo que hicieron los jugadores en estos 180 minutos", concluyó el técnico.