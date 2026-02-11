Copa Libertadores: el Deportivo Táchira del Chino Recoba eliminó a The Strongest por penales, tras ganar 1-0 con gol de un uruguayo

El Deportivo Táchira de Venezuela , dirigido por Álvaro Chino Recoba , eliminó por penales a The Strongest de Bolivia y avanzó a la segunda fase previa de la Copa Libertadores , luego de ganar el partido de vuelta 1-0 con gol del uruguayo Rodrigo Pollero.

El equipo venezolano venía de obtener un resultado esperanzador en el encuentro de ida , disputado en la altura de Bolivia. Perdió 2-1 , y dejó la serie abierta para la vuelta en Venezuela.

Este martes por la noche, el Táchira del Chino salió a la cancha con tres uruguayos como titulares, Guillermo Fratta, Agustín Pérez y Pollero, buscando dar vuelta el marcador para clasificar.

A los 32 minutos, Pollero puso el único gol del partido. El delantero recibió un centro de Carlos Sosa desde la banda izquierda y conectó un potente cabezazo que entró en el ángulo derecho del arquero Rodrigo Banegas .

Táchira contó con la mayoría de las oportunidades del encuentro, disputado en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, pero no pudo dar vuelta la serie, y fue The Strongest el que estuvo a punto de pasar con un penal en la hora.

En un centro por izquierda al segundo palo, el argentino Lautaro Lusnig tropezó cuando iba a despejar una pelota de cabeza y terminó impactando el balón con su brazo. El juez brasileño Paulo César Zanovelli fue al VAR y cobró penal, que quedó en los pies de Víctor Ábrego.

El boliviano lanzó su disparo a la derecha, pero el arquero Jesús Camargo atajó el tiro y salvó a Táchira de la eliminación.

La serie, entonces, se definió en la tanda de penales. Wilden Saucedo erró el tercer penal del conjunto boliviano, mientras que Táchira acertó sus cinco disparos (incluidos los de Fratta y Pollero) para pasar a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Recoba se enfrentarán en la segunda fase previa a Deportes Tolima de Colombia, en una serie que se disputará entre el 18 y el 26 de febrero.