Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Domingo:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

Cambios en la cúpula policial de Rivera y de Salto: el ministro Negro designó a nuevos jefes en esos departamentos

En Seguridad Rural también habrá cambios; el abigeato es uno de los delitos que creció en 2025 en comparación con el año anterior

13 de febrero 2026 - 19:56hs
Uniforme de la policía. Archivo

Uniforme de la policía. Archivo

Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior anunció cambios en las Jefaturas de Policía de Rivera y de Salto, a instancias del ministro Carlos Negro. También hay cambios en la Dirección Nacional de Seguridad Rural.

Las modificaciones suponen un trueque entre los jerarcas de las tres áreas.

Esto debido a que el jefe de Policía de Salto pasará a ser el de Rivera, y el de Rivera se hará cargo de Seguridad Rural.

Más noticias
Conaprole advirtió sobre posible desabastecimiento en el mercado interno como consecuencia de medidas sindicales.
INDUSTRIA

Conflicto entre Conaprole y el sindicato se agudiza y la cooperativa advierte por desabastecimiento de lácteos

Conaprole: paro de 24 horas este viernes 13, decidido por el consejo nacional de delegados del sindicato.
CONFLICTO

Sindicato de Conaprole decretó un paro de 24 horas inmediato en respuesta al cierre de actividades en Rivera

Quien estaba hasta ahora al frente de este último departamento pasará a ser jefe de Policía de Salto.

De esta manera, Fabián Severo (hasta hoy jefe de Salto) irá a Rivera; Ernesto Cossio (actual director de Seguridad Rural) irá a Salto; y Germán Suárez (actual jefe de Rivera) irá a Seguridad Rural.

Crecimiento del abigeato

En las últimas cifras de delitos presentadas por el Ministerio del Interior se registró un aumento de las denuncias por abigeato de 12% en 2025 respecto a 2024. Es decir, el año pasado hubo 970 denuncias, cuando en 2024 habían sido 867 (aumento de 103).

A raíz de estos números, la Federación Rural había alertado por un "afloje" que se había producido ya sobre el final del gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou.

Las denuncias por abigeato tuvieron una tendencia al alza entre 2013 y 2020, años en los que fueron creciendo hasta alcanzar las 2.207.

Pero en 2021 bajaron a 1.350 y desde entonces, hasta 2024, habían mantenido una tendencia a la baja, que se revirtió en 2025.

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, había dicho en enero a El Observador que la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural había sido un "efecto positivo", que tuvo un impulso con la gestión de Jorge Larrañaga (2020-2021).

"Para ser justos, sobre el final del gobierno anterior se vio como un afloje, empezamos a tener una sensación mala, una especie de bajar la guardia, de bajar la presión, incluso en 2024 prácticamente no hubo reuniones de la comisión nacional, una comisión que se terminó reuniendo ya en 2025 a instancias de la Federación Rural, en el Congreso que hicimos, ya con el nuevo gobierno instalado citamos a la comisión y ahí se hizo una primera reunión y se empezó a trabajar de nuevo", lamentó Normey.

Temas:

Rivera Ministerio del Interior Abigeato

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer explosiones muy controladas
REFORMA DEL TRANSPORTE

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer "explosiones muy controladas"

Gastón Rusito González
CARNAVAL 2026

Rusito González y su descargo sobre la falta de público en el Teatro de Verano: "Sentí que volvía al Carnaval de las Promesas"

Un colegio de Montevideo testeará un estuche que impide usar el celular en horario escolar
DISPOSITIVOS

Un colegio de Montevideo testeará un estuche que impide usar el celular en horario escolar

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos