Cambios en la cúpula policial de Rivera y de Salto: el ministro Negro designó a nuevos jefes en esos departamentos

El Ministerio del Interior anunció cambios en las Jefaturas de Policía de Rivera y de Salto , a instancias del ministro Carlos Negro. También hay cambios en la Dirección Nacional de Seguridad Rural .

Las modificaciones suponen un trueque entre los jerarcas de las tres áreas .

Esto debido a que el jefe de Policía de Salto pasará a ser el de Rivera , y el de Rivera se hará cargo de Seguridad Rural .

Quien estaba hasta ahora al frente de este último departamento pasará a ser jefe de Policía de Salto .

De esta manera, Fabián Severo (hasta hoy jefe de Salto) irá a Rivera; Ernesto Cossio (actual director de Seguridad Rural) irá a Salto; y Germán Suárez (actual jefe de Rivera) irá a Seguridad Rural.

Crecimiento del abigeato

En las últimas cifras de delitos presentadas por el Ministerio del Interior se registró un aumento de las denuncias por abigeato de 12% en 2025 respecto a 2024. Es decir, el año pasado hubo 970 denuncias, cuando en 2024 habían sido 867 (aumento de 103).

A raíz de estos números, la Federación Rural había alertado por un "afloje" que se había producido ya sobre el final del gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou.

Las denuncias por abigeato tuvieron una tendencia al alza entre 2013 y 2020, años en los que fueron creciendo hasta alcanzar las 2.207.

Pero en 2021 bajaron a 1.350 y desde entonces, hasta 2024, habían mantenido una tendencia a la baja, que se revirtió en 2025.

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, había dicho en enero a El Observador que la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural había sido un "efecto positivo", que tuvo un impulso con la gestión de Jorge Larrañaga (2020-2021).

"Para ser justos, sobre el final del gobierno anterior se vio como un afloje, empezamos a tener una sensación mala, una especie de bajar la guardia, de bajar la presión, incluso en 2024 prácticamente no hubo reuniones de la comisión nacional, una comisión que se terminó reuniendo ya en 2025 a instancias de la Federación Rural, en el Congreso que hicimos, ya con el nuevo gobierno instalado citamos a la comisión y ahí se hizo una primera reunión y se empezó a trabajar de nuevo", lamentó Normey.