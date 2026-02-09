Dólar
/ Nacional / SE INVESTIGA

Giro en investigación por la muerte de un niño de 18 meses en Rivera: pericia forense descartó ahogamiento

El examen forense determinó que no había agua en los pulmones del menor, lo que descartaría el ahogamiento como causa de muerte

9 de febrero 2026 - 7:41hs
Jefatura de Policía de Rivera
Jefatura de Policía de Rivera Camilo dos Santos

La investigación por la muerte de un niño de un año y medio en el barrio La Arenera, en la ciudad de Rivera, tuvo un giro en las últimas horas, luego de que las pericias forenses descartaran la hipótesis inicial de un ahogamiento.

El hecho ocurrió el pasado viernes en una vivienda donde, según se informó, hay una pequeña piscina y está al lado de un terreno donde existe una zanja con agua.

De acuerdo con lo consignado por el medio local Hora Uno, el relato de la familia indica que el niño fue encontrado por su hermano, de unos cinco años, quien lo tomó en brazos y lo llevó hasta su madre. Posteriormente, un vecino trasladó al bebé en auto hasta el hospital local, donde los médicos constataron el fallecimiento.

La autopsia descartó el ahogamiento

En un primer momento, las versiones que circularon apuntaban a una posible muerte por inmersión. Sin embargo, el resultado de la autopsia modificó esa línea de investigación.

Según la crónica citada, el examen forense determinó que no había agua en los pulmones del menor, lo que descartaría el ahogamiento como causa de muerte. Además, se constató la presencia de una lesión en el tórax.

Indagatorias en curso

A partir de estos resultados, la Policía inició indagatorias en el entorno familiar y en personas vinculadas al caso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del niño.

La investigación continúa en curso mientras se aguardan nuevos elementos que permitan determinar con precisión qué ocurrió.

