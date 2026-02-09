Dólar
/ Nacional / ADVERTENCIA

Alerta en playas de Rocha: apareció una fragata portuguesa en la Barra del Chuy

Sus tentáculos contienen toxinas que pueden provocar dolor intenso, quemaduras en la piel y, en algunos casos, reacciones de mayor gravedad

9 de febrero 2026 - 8:43hs
fragata0902

En las últimas horas apareció una fragata portuguesa (Physalia physalis) en la zona de la Barra del Chuy, en el departamento de Rocha, lo que generó advertencias por el riesgo que implica esta especie para quienes concurren a la costa.

El hallazgo, del que dio constancia el medio local Inf Central, encendió la alerta entre vecinos y visitantes debido a la capacidad urticante del organismo, que puede provocar lesiones de consideración.

Qué es la fragata portuguesa

La fragata portuguesa, también conocida como carabela portuguesa o “agua mala”, no es una medusa, sino una colonia de organismos urticantes perteneciente al grupo de los hidrozoo sifonóforos, de la familia Physaliidae.

Se trata de una especie que suele encontrarse en mar abierto, principalmente en aguas cálidas de distintas regiones del planeta, y que puede ser arrastrada hacia la costa por las corrientes y los vientos.

Sus tentáculos contienen toxinas que pueden provocar dolor intenso, quemaduras en la piel y, en algunos casos, reacciones de mayor gravedad. Incluso cuando el ejemplar se encuentra varado en la arena, mantiene su capacidad urticante.

Rocha fragata Fragata Portuguesa

