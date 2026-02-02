Dólar
ROCHA

Investigan denuncia en redes sociales sobre intento de secuestro de una niña en la playa de Punta del Diablo

Según la denuncia presentada en redes sociales, que no fue oficializada ante las autoridades, el hecho habría ocurrido mientras pasaba una cuerda de tambores

2 de febrero 2026 - 8:17hs
Punta del Diablo. Foto de Archivo

Punta del Diablo. Foto de Archivo

Intendencia de Rocha

Una mujer denunció a través de redes sociales que intentaron secuestrar a una niña en las playas del balneario Punta del Diablo, en Rocha, el pasado sábado. El Observador pudo confirmar, en base a fuentes de la Jefatura de Policía departamental, que no se radicó una denuncia oficial y las autoridades trabajan en esclarecer la veracidad de la publicación.

De acuerdo con la denuncia presentada a través de redes sociales, la menor contó lo ocurrido luego de pedir ayuda, lo que motivó la intervención de adolescentes y adultos que se encontraban en el lugar.

Según el posteo, el hecho ocurrió mientras pasaba una cuerda de tambores por la playa, una situación habitual en los días previos al Carnaval. En ese contexto, la niña habría sido abordada por un hombre.

La mujer que alertó sobre el episodio insistió en que la situación se produjo cuando, por un momento, los padres dejaron de ver a su hija debido a la gran cantidad de personas que había en la playa.

Era un hombre delgado, de 1,80 metros, rubio y tenía campera deportiva celeste con capucha”, reza la comunicación que circula en redes.

Sin embargo, autoridades policiales del departamento de Rocha aseguraron a El Observador que "no existe denuncia, nadie puso en conocimiento a la Policía, es una publicación en un grupo de Facebook de Punta del Diablo y en este momento personal está realizando tareas para determinar la veracidad de la publicación".

627497248_1969231887222124_7180599085289431782_n
