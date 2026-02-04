Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

La playa de Shangrilá (Canelones) es la que obtuvo peores registros de contaminación en enero a lo largo de toda la costa sur y este de nuestro país, e incluso podría estar actualmente inhabilitada si no fuera por una cuestión jurídica .

Las dos playas que completan el podio son geográficamente cercanas: la de Parque Carrasco, ubicada a su lado, y la de Carrasco, la más oriental de Montevideo.

Estas playas son las que registraron la media geométrica de coliformes más alta en las últimas cinco muestras, según los datos abiertos procesados por El Observador. En el caso de Shangrilá, fue de 512 unidades formadoras de colonias de coliformes cada 100 mililitros (ufc/100ml).

¿Por qué podría haber sido inhabilitada? El decreto que regula la habilitación de playas en nuestro país establece que los cuerpos de agua destinados "a contacto directo con el cuerpo humano", como las playas, no pueden superar la media geométrica de 500 ufc/100ml . Sin embargo, Shangrilá no es inhabilitada porque las intendencias y el gobierno no toman esa categoría, sino otra más permisiva (hasta 1000ufc/100ml) que abarca a las aguas "destinadas a conservación de peces en general y otros elementos de la fauna y flora".

¿Qué pasa en las demás playas de Montevideo y Canelones? ¿Por qué no se puede determinar con claridad la situación de Maldonado y Rocha? Las respuestas en este ranking de las playas más y menos contaminadas durante enero.

Montevideo

El ranking que encabeza Carrasco es seguido por las playas de Santa Catalina, Cerro, Pocitos y la Ramírez del Parque Rodó.

En la otra punta, las que están menos contaminadas son varias playas del oeste de la capital y la zona de Malvín y Punta Gorda: Punta Yeguas, Zabala, Punta Espinillo, Brava, La de los Ingleses y la del Nacional.

Más allá de la media geométrica de cinco muestras, hubo análisis puntuales muy altos, por encima de los límites. Aquí, el récord se lo lleva Santa Catalina, con 3100 ufc/100ml en la medición del 15 de enero.

Montevideo es el único departamento que -además de medir coliformes- analiza los enterococos. Existe un consenso científico en que esta bacteria fecal es la mejor herramienta para medir la contaminación. A partir de 2027 se medirán en todas las playas del país.

Si se toma en cuenta los enterococos, hay cuatro playas que tuvieron registros puntuales por encima del límite marcado por el decreto que aprobó el Ministerio de Ambiente y que entrará en vigencia en 2027. Ocurrió en las playas de Punta Gorda (la Mulata, Verde y De los Ingleses) el 8 de enero y en la de Santa Catalina el 15 de enero.

Canelones

Embed

Como ya se mencionó, las playas más al oeste del departamento canario son las más contaminadas. El top cinco lo completan Lagomar, El Pinar y Balneario Argentino.

En el otro extremo, hay varias playas con niveles muy bajos de contaminación: la mejor es Parque del Plata seguida de Santa Lucía del Este, Araminda, la playa Brava de Atlántida, Marindia, Pinamar, La Tuna, Las Toscas y Salinas.

Además, en Canelones hay dos playas que dan a la cuenca del río Santa Lucía que están inhabilitadas para baños por exceso de coliformes. Se trata de la ubicada sobre el puente Viejo de Santa Lucía (2520ufc/100ml) y la del Parador Tajes (2289 ufc/100ml).

¿Qué pasa en el este?

En Rocha y Maldonado no se puede armar un ranking en base a la media geométrica de cinco muestras, dado que los registros públicos son escasos.

Por ejemplo, mientras que Montevideo se realizaron ocho muestreos a lo largo del mes y en Canelones se realizaron cuatro, en Maldonado se realizaron en algunos casos dos, en otros uno y en otros ninguno, como es el caso de la playa Brava de Punta del Este.

¿Por qué? La directora de Ambiente de Maldonado, Virgiña Vilariño, indicó a El Observador que han tenido "mucho trabajo" que generó "atraso en la subida de la información de los resultados de los muestreos". "Estamos actualizando", aseguró.

Semanas atrás se informó que un muestreo en la playa Solís había arrojado una cifra de alta contaminación: 730ufc/100ml. Una nueva toma realizada una semana después arrojó un resultado mucho más bajo: 70ufc/100ml.

En Rocha el panorama es similar: No se han publicado con regularidad los resultados de los muestreos, por lo que algunas playas como Valizas y La Balconada (La Paloma) solo tuvieron un análisis público a lo largo del mes.

En la playa Sur de Cabo Polonio, donde un registro el 6 de enero había arrojado 1.400 ufc/100ml, se realizaron al menos dos muestreos más, con niveles muy inferiores: 5ufc/100ml y 2ufc/100ml.