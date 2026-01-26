Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

Playa de Canelones Camilo dos Santos

La Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones recomendó no bañarse en las playas Parador Tajes y Santa Lucía (zona del puente viejo), luego de que los últimos análisis de calidad del agua superaran los valores máximos permitidos para el uso recreativo.

Según detallaron desde la comuna canaria, en el marco del Programa de Monitoreo de Playas, ambas zonas no se encuentran habilitadas para baños hasta nuevo aviso. Como medida preventiva, el servicio de guardavidas colocará la bandera sanitaria —roja con una cruz verde en el centro— para advertir a la población sobre la situación.

Desde la comuna indicaron que los controles se realizan de forma semanal y que la habilitación de las playas depende, entre otros criterios, de la ausencia de floraciones de cianobacterias y de que la media geométrica de coliformes termotolerantes (bacteria fecal), calculada a partir de cinco muestras consecutivas, no supere las 1.000 unidades formadoras de colonias (ufc) cada 100 mililitros de agua.

Según los datos oficiales procesados por El Observador, en la zona de Parador Tajes la media geométrica de coliformes arrojó como resultado 1.089 ufc/100 ml en la medición del 22 de enero.

En el caso del Santa Lucía a la altura del puente viejo, hubo dos valores por encima de lo permitido. El primero fue el 15 de enero -cuando se debió inhabilitar la playa- con 1.482 ufc/100 ml. Una semana después, la cifra continúa por encima de lo permitido: 1.203 ufc/100 ml.