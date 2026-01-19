Dólar
/ Nacional / PLAYAS

Contaminación en las playas de Montevideo: IM comenzará a colocar una nueva bandera para indicar exceso de enterococos

El director de Gestión Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, indicó que la medida se comenzará a implementar esta semana

19 de enero 2026 - 12:57hs
Captura de pantalla 2026-01-19 124623

La Intendencia de Montevideo (IM) anuncio este lunes en conferencia de prensa la creación de una nueva bandera sanitaria que se colocará en las playas.

Está bandera, de color anaranjado y con una letra "E", se colocará en la caseta de guardavidas para marcar que el agua de la playa superó, ese mismo día, el límite de enterococos establecidos por el nuevo decreto del Ministerio de Ambiente.

El director de Gestión Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, indicó que la medida se comenzará a implementar esta semana.

La normativa actual -que data del año 1979- establece que el indicador para medir la contaminación son los coliformes. Sin embargo, el reciente decreto cambia de indicador, pasando a tomar los enterococos, otra bacteria fecal.

Si bien la normativa entrará en vigencia en 2027, la IM es la única intendencia que ya los mide los enterococos con regularidad, por lo que comenzará a comunicar cuando haya excesos.

El límite marcado por el decreto es de 500 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros. En lo que va de la temporada (desde el 15 de noviembre a la actualidad), ese límite se traspasó en seis playas de la capital.

Además de en la caseta de guardavidas, las banderas se pueden conocer en la web de la intendencia.

