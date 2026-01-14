Playa Mansa: el rincón de Punta del Este donde Solís cargó agua hace más de 500 años

La Playa Mansa de Punta del Este es como es porque existe una isla. Esa isla es la Gorriti . “Eso es un elemento no solo paisajístico, sino también geológico”, explica Valentín Trujillo, director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado , a El Observador.

Esa isla funciona como filtro. Permite que el oleaje llegue suave y que, en la misma bahía, haya una gran diversidad de playas. “Esa es la ventaja que tiene Punta del Este, que por ser una península , sobre todo por la existencia de la isla en la bahía que amortigua la llegada de las olas a la playa, tenemos lo que denominamos una playa mansa, que está comprendida dentro de la Bahía de Maldonado y el Océano Atlántico ”, dice a El Observador Fernando Cairo , Sub Director Gral. de Cultura de la Intendencia de Maldonado.

Por eso, se le dice a la Playa Mansa la “ playa de las familias ”. Porque, en la mayoría de los puntos, es una playa donde pueden ir niños chicos.

Se sabe, por documentos históricos, que en 1516 el español Juan Díaz de Solís llegó primero a esa zona que hoy llamamos Punta del Este. Llegó primero a la Punta, a Nuestra Señora de la Candelaria . Pero, además, fue a cargar agua a un arrollito que está a la altura de la parada 24 de la Mansa.

“Efectivamente, Solís llegó a la Mansa”, comenta Trujillo y agrega que el puerto de Maldonado en aquel entonces era donde ahora se encuentra actualmente el Hotel Serena y donde antes había un molino”.

Los cruceros dominan el paisaje de la playa Mansa Playa Mansa

La primera playa de Punta del Este

Cuando todavía Punta del Este no estaba reconocido como pueblo de forma oficial (eso llegó en 1907), había una playa entre el puerto y, más o menos, hasta donde hoy va el restaurante Virazón. Ese fue el comienzo de lo que hoy se conoce como la Mansa y, por ende, la primera playa de la zona.

“Al lado del puerto había una parte a la que le decían Playa de los Botes, que era donde dejaban los botes los pescadores. Después, sí, había una extensión de playa que era más grande y que se fue achicando porque se hizo la calle, que es la actual Rambla y le sacó terreno a la playa”, explica Cairo.

“Esa fue la primera playa de Punta del Este que, por las características naturales, por estar tan protegida, era una playa mansa, mientras que del otro lado había una playa bravía, una playa oceánica”, agrega.

¿Qué es lo que lo hace la primera playa? Que quienes empezaron a frecuentar el balneario la usaban como tal. Pero las costumbres eran distintas. Según las investigaciones de Cairo, la gente iba a la playa solo en la mañana e, incluso, se la intentó reglamentar según el uso de trajes de baño, asignándole la Mansa a las mujeres y la Brava (hoy la actual Playa de los Ingleses) a los hombres.

“Punta del Este siempre se caracterizó por ser bastante informal y esa ordenanza nunca se respetó. La gente seguía haciendo baños mixtos, lo que horrorizaba a algunos”, narra Cairo. No se cumplía, en parte, porque el Comisario era el que tenía que reglamentarlo y aquello le causaba dificultad.

Por esos días la playa estaba llena de muelles y eran éstos los que se tomaban como mojones para separar las playas de hombres y de mujeres. Todo esto se reglamentó hasta bien entrada la década del 30 y, dentro de esas reglamentaciones, aparecían detalles como que los varones mayores de 15 años tenían que usar mamelucos enterizos.

Captura de Pantalla 2026-01-13 a la(s) 15.24.05 Playa Mansa, 1938. Centro De Fotografía.

“Hurgando en el archivo de Prefectura me encontré que a mediados de la década del 30 se llevaron presos a dos hombres porque se habían bajado el mameluco y exhibían el pecho. Se lo habían bajado a la altura del short. Entonces, la prensa decía que eran reglamentaciones antiguas porque muchas veces las damas no se animaban a entrar al mar solas y necesitaban el auxilio de los hombres para hacerlo”, dice Cairo.

Bajar a la playa en aquellas décadas era casi que una ceremonia. Se usaban lo que se conocía como casillas de baño, propiedad de cada hotel. Estaban todos muy próximos a la playa, una primera fila que era mucho más real porque las calles de cemento no existían como existen ahora. El Hotel España, el Biarritz, el British House, el hotel de Pedro Risso, eran todos clásicos.

Esas casillas de baño tenían un rol: la gente no bajaba de traje de baño, sino que se cambiaban ahí. “Incluso hubo hoteles que tenían bañeras que cargaban con agua de mar, pero la calentaban con un primus para los que quisieran darse un baño de mar caliente”, recuerda Cairo.

De a poco, esas casillas empezaron a competir entre sí. Dejó de ser un lugar para solo cambiarse de ropa y pasó a ser un lugar para sentarse, tomar algo y armar una picada. En ese crecimiento desmesurado fue que a un hotelero se le ocurrió hacer un bar sobre pilotes llamado La Fourmi (“la hormiga”, en francés). Le puso ese nombre, dicen, para competir con el dueño del British House que fue quien abrió La Cigale (“la cigarra”, en francés), basándose en la fábula de la hormiga y la cigarra.

Tras el exceso de “casillas de baño” fue que el municipio tuvo que tomar la medida de que éstas se tuvieran que retirar y dejar libre la playa, para que volviera a poder ser circulable y pública.

Punta del Este viejo Playa Mansa. Punta del Este, departamento de Maldonado. Fecha: Año 1938.

La numeración de las paradas y la formación de los barrios

Todo aquello sucedía en la década del 30 y del 40. De a poco, todo fue mutando. El nombre extensivo de la Playa Mansa vino con las paradas, que es como actualmente se distribuye la playa. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer barrios y, cada una, tenía su parador y su playa, en concordancia con un hotel.

“Las paradas surgen en la misma época en que se deja de usar la península como epicentro. Se traslada a la calle Gorlero todo el movimiento”, dice Cairo. Las paradas “más altas”, desde la parada 20 en adelante, aparecieron más bien por la década de los 70. Del lado de la Playa Mansa, claro, pero también del lado de la Playa Brava, acercándose a La Barra.

Una playa orientada al poniente

Además de haberse consolidado como la playa “de las familias”, también lo hizo como el lugar ideal para ver la puesta del sol en Punta del Este. Desciende sobre el estuario, y su silueta se recorta a menudo detrás de la Isla Gorriti, un evento que convoca a una concentración de personas al final del día. Y, muchas veces, es acompañado de aplausos.

1673370715782.webp Playa Mansa Intendencia de Maldonado

Hoy la playa se extiende desde la Parada 1, donde la arena es fina y la pendiente es gradual, hasta la Parada 24. Las características varían sutilmente a lo largo de su extensión. En la Parada 7, por ejemplo, la arena se vuelve más gruesa y la influencia del viento es mayor, lo que hace que el mar esté más agitado, concentrando algunas de las actividades náuticas a motor.

Entre los puntos de referencia en la costa se encuentra el hotel cinco estrellas Enjoy Punta del Este. En la Parada 3 se ubica el muelle del Club de Pesca. Este muelle está conectado al Paseo Mailhos, un sendero de madera sobre las dunas utilizado para caminatas y paseos.

El uso del espacio en la Mansa no se limita al baño diurno. La pesca a la encandilada, una práctica nocturna que requiere luz para atraer a las especies, es una costumbre arraigada durante las noches de verano. Además, la Mansa ha sido objeto de programas de integración, como el lanzamiento del Playa Accesible en la Parada 8, un esfuerzo que busca facilitar el acceso a la costa a personas con discapacidad.