RÍO NEGRO

Un hombre de 68 años murió ahogado en Fray Bentos: había ido a la playa con su familia y unos bañistas encontraron su cuerpo flotando en el agua

El hecho tuvo lugar en la playa Ubici, ubicada al este de la capital de Río Negro. En el lugar trabajó personal de Prefectura Naval y Bomberos

13 de enero 2026 - 10:42hs
Hombre murió ahogado en Fray Bentos

Hombre murió ahogado en Fray Bentos

Un hombre 68 años, oriundo de la ciudad de Fray Bentos, falleció en las últimas horas en aguas del río Uruguay.

De acuerdo a lo informado por el medio local Impacto Noticias y según pudo confirmar El Observador con el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, el hecho tuvo lugar en la playa Ubici, ubicada al este de la capital departamental.

Allí, el hombre se encontraba junto a su familia cuando, en cierto momento, se quedó solo y decidió ingresar al agua.

Más tarde, otros bañistas que también se encontraban en la escena advirtieron la presencia del cuerpo del hombre flotando en el agua y rápidamente alertaron a los servicios de emergencia.

Inmediatamente, efectivos de Prefectura Naval y de la Dirección Nacional de Bomberos se desplazaron hasta la zona para llevar a cabo el rescate del cuerpo.

En la escena trabajó también personal forense, quien en un análisis preliminar no detectó signos de violencia aparente en el cuerpo, según pudo saber El Observador.

El caso quedó a cargo de la fiscal Guillermina Chouy, quien ya ordenó la realización de una autopsia para determinar científicamente las causas del fallecimiento.

Según informó el consignado medio, el hombre ahogado sería un conocido vecino de la comunidad de Fray Bentos.

hombre Fray Bentos playa Río Uruguay

