Una niña de 10 años fue baleada en Piedras Blancas: estaba en un almacén cuando dos hombres pasaron en moto y dispararon

Una niña de 10 años fue baleada en la tarde de este lunes en Piedras Blancas mientras estaba en un almacén .

Según la información policial a la que accedió El Observador, el episodio ocurrió en un almacén al que había ido la niña, que queda a dos cuadras de su casa .

Estando allí, dos hombres pasaron en moto y dispararon hacia el local, apuntando a un hombre que buscó refugio dentro .

CLIMA Punta del Este registró las rachas de viento más fuertes durante el ciclón extratropical: llegaron a casi 100 kilómetros por hora

CONTAMINACIÓN Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

La niña fue atendida en la policlínica de Capitán Tula, donde se diagnosticó el disparo en un pie con entrada y salida.

Según la madre de la menor, escuchó pasar una moto y varios disparos. Así se lo relató a la Policía, a quienes agregó que enseguida salió a ver qué había pasado y fue informada de que su hija había sido herida. Todo ocurrió en Rodolfo Artagaveyta y Sixtina.