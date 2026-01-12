Una niña de 10 años fue baleada en Piedras Blancas: estaba en un almacén cuando dos hombres pasaron en moto y dispararon

Una niña de 10 años fue baleada en la tarde de este lunes en Piedras Blancas mientras estaba en un almacén.
Según la información policial a la que accedió El Observador, el episodio ocurrió en un almacén al que había ido la niña, que queda a dos cuadras de su casa.
Estando allí, dos hombres pasaron en moto y dispararon hacia el local, apuntando a un hombre que buscó refugio dentro.
La Policía encontró siete vainas de pistola 9 milímetros.
La niña fue atendida en la policlínica de Capitán Tula, donde se diagnosticó el disparo en un pie con entrada y salida.
Según la madre de la menor, escuchó pasar una moto y varios disparos. Así se lo relató a la Policía, a quienes agregó que enseguida salió a ver qué había pasado y fue informada de que su hija había sido herida. Todo ocurrió en Rodolfo Artagaveyta y Sixtina.