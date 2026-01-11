Dólar
/ Nacional / INCENDIO

Un hombre de nacionalidad extranjera murió de un infarto tras una evacuación por un incendio en un edificio de Punta del Este

Según el parte oficial, un menor de edad fue trasladado a un centro asistencial por intoxicación leve: el fuego se generó sobre las 23:36 horas en el edificio Palm Beach, ubicado en Parada 8 de Playa Mansa

11 de enero 2026 - 13:17hs
Un hombre murió tras evacuación de incendio

Dirección Nacional de Bomberos

Un hombre de 85 años murió de un infarto este domingo en la noche durante una evacuación por un incendio en un edificio de Punta del Este, informó la Dirección Nacional de Bomberos mediante un comunicado.

Según el parte oficial, el fuego empezó sobre las 23:36 horas en el sauna del edificio Palm Beach, ubicado en Parada 8 de Playa Mansa (Punta del Este).

Personal de Bomberos se dirigió al lugar y allí constató la existencia de una "importante concentración de humo en el subsuelo del edificio", el cual se había propagado en ese momento a través de las escaleras hacia los niveles superiores.

"De forma inmediata se realizó una inspección del inmueble y, en paralelo, se colaboró con la evacuación de las personas, algunas de las cuales ya se encontraban autoevacuándose por las escaleras y áreas comunes del edificio", explican.

Tras localizar el origen del fuego, que se encontraba sobre el subsuelo del edificio en un área destinada a sauna, extinguieron las llamas y continuaron con las tareas de evacuación. En total, fueron 25 los evacuados, aproximadamente.

Entre ellos, un hombre de nacionalidad canadiense de 85 años que se había autoevacuado sufrió un infarto y falleció en el lugar. De acuerdo a Bomberos, la causa del deceso no tuvo "relación con una intoxicación por humo".

Además de la víctima fatal, un menor de edad fue trasladado a un centro asistencial por intoxicación leve, tras haber inhalado humo.

