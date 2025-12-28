Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) alertó mediante su página web que gran parte del sur del país está bajo un "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales.

Dicha advertencia se basa en los datos del Fire Weather Index ( FWI ), un sistema empleado por Inumet par a "estimar el peligro de incendios forestales ".

Esta herramienta, que tiene origen en los años 70 en Canadá, "se compone por diferentes términos que tienen en cuenta los efectos de la humedad de los materiales combustibles y del viento en el comportamiento y la propagación del fuego ", informan desde el instituto.

De esta forma, valores "altos" de FWI indican condiciones meteorológicas "más favorables" para la formación de incendios forestales.

Mediante la información brindada por dicho sistema, desde Inumet presentaron un mapa —que se actualiza diariamente— donde caracterizan el peligro de incendios forestales en todo el territorio nacional.

A fecha de la jornada de este domingo 28 de diciembre, desde el instituto advierten por una situación de "riesgo muy alto" para el sur del país.