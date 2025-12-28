Los legisladores que más viajaron, los que devolvieron más viáticos y los destinos a los que fueron

Con un cierre a cargo del Ballet Nacional del Sodre, el 15 de diciembre el Parlamento le bajó la cortina a su 2025 . Fue el primer año con Carolina Cosse como presidenta de la Asamblea General y estuvo caracterizado por la falta de mayorías en Diputados que obligaron al oficialismo a negociar con la oposición para poder aprobar las leyes.

Pese a la intensidad del primer año de la legislatura -con discusiones como la Rendición de Cuentas o el Presupuesto- los parlamentarios tuvieron tiempo para participar de decenas de misiones en el exterior en asambleas, cumbres, foros y reuniones parlamentarias internacionales, en el marco de comisiones legislativas, invitaciones diplomáticas y encuentros multilaterales.

En el caso del Senado , hasta principios de noviembre hubo 18 viajes al exterior que tuvieron un costo total de US$ 81.636 , de acuerdo con los datos reportados por legisladores y funcionarios en la web oficial del Parlamento. En pasajes se pagaron US$ 40.461 y en seguros de viaje US$ 2.939. Les otorgaron US$ 48.117 en viáticos y devolvieron US$ 9.881.

En Diputados , en tanto, los datos llegan hasta fines de noviembre. Hubo 34 viajes que costaron, en total, US$ 87.586 . En pasajes se abonaron US$ 40.582 y en seguros de viaje US$ 1.478. Se otorgaron US$ 54.583 en viáticos y devolvieron US$ 9.057.

En ambas cámaras, los montos incluyen viajes de funcionarios.

Los viajes del Senado

Uno de los primeros viajes del año fue la participación en el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que se desarrolló entre el 10 y el 16 de marzo en Nueva York y Ciudad de México. A esta instancia asistió la senadora Silvia Nane, acompañada por una funcionaria, durante un período de siete días. Recibió US$ 5.610 de viáticos y devolvió US$ 300.

Posteriormente, entre el 3 y el 9 de abril, Nane volvió a viajar, esta vez junto al secretario del Senado, José Pedro Montero, para participar en la 150ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) realizada en Tashkent (Uzbekistán). Nuevamente devolvió US$ 300 de US$ 3.970 que recibió.

Entre el 23 y el 24 de abril, el senador Sebastián Sabini viajó a Buenos Aires, donde participó en la segunda Cumbre Sudamericana “Agro Global”. Se le otorgaron US$ 740 de viáticos y devolvió US$ 450.

En mayo se registraron varios desplazamientos. Entre el 13 y el 16, los senadores Sebastián Sabini y Eduardo Brenta participaron en actividades de las comisiones de Salud y de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, realizadas en Panamá. Recibieron US$ 830 y US$ 1.130 en viáticos (Brenta estuvo un día más) y devolvieron US$ 529 y US$ 0 respectivamente.

Más adelante, entre el 24 de mayo y el 5 de junio, la senadora Bettiana Díaz viajó a China, en el marco de una invitación de la embajada de ese país. Le dieron US$ 1.610 y devolvió US$ 1.100.

A comienzos de junio, entre el 3 y el 7, Silvia Nane, Oscar Andrade y Eduardo Antonini participaron en actividades de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social en Panamá. En este caso, Andrade y Nane permanecieron un día menos que Antonini. Quien más viáticos devolvió fue Andrade (US$ 458 de los US$ 1.110 que le otorgaron).

Luego, entre el 2 y el 6 de julio, Andrade asistió en Chile a un seminario de la Fundación Rosa Luxemburgo. Devolvió dos tercios del dinero que le dieron: US$ 1.040 de US$ 1.540.

Entre el 22 y el 26 de julio, Eduardo Antonini viajó a Lima (Perú) para participar en la segunda cumbre regional de metano. Devolvió US$ 52 de los US$ 530 que recibió.

A fines de ese mes, entre el 31 de julio y el 3 de agosto, el senador Sebastián Sabini participó en el segundo congreso anamericano, realizado en México. Reintegró los US$ 687 que le otorgaron como viáticos.

Entre el 6 y el 9 de agosto, el senador Felipe Carballo asistió en Panamá a reuniones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Combate al Narcotráfico. Le dieron US$ 1.104 y devolvió US$ 117.

En agosto también se desarrollaron dos instancias regionales en México. Entre el 9 y el 13 de agosto, la vicepresidenta Carolina Cosse participó en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina. Devolvió US$ 425 de los US$ 2.202 que recibió.

En paralelo, entre el 10 y el 16 de agosto, la senadora Constanza Moreira asistió al II Foro Parlamentario de América y el Caribe. Se le otorgaron US$ 3.085 y reintegró US$ 430.

Ya en setiembre, entre el 7 y el 17 de ese mes, el senador Nicolás Viera viajó a China, nuevamente por una invitación de la embajada. Recibió US$ 1.558 y devolvió US$ 1.122.

Entre el 11 y el 12 de setiembre, el senador Aníbal Pereyra participó en actividades de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario, realizadas en Panamá. Le dieron US$ 828 y devolvió US$ 93.

Del 14 al 19 de setiembre, el senador Carlos Camy asistió en Ginebra a la 55ª sesión del Comité Directivo de la Conferencia Parlamentaria de la OMC. Devolvió US$ 390 de US$ 3.262 que le otorgaron.

Entre el 20 y el 25 de setiembre, el senador Eduardo Antonini volvió a viajar, esta vez a Barranquilla, para participar en el IV Foro Internacional de Parlamentarios de África, Europa y América. Gastó US$ 363 en viáticos.

A fines de setiembre, entre el 28 de setiembre y el 1º de octubre, la senadora Patricia Kramer participó en la reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, que tuvo lugar en Valparaíso y Santiago de Chile. Devolvió US$ 488 de los US$ 1.229 que recibió.

Finalmente, hacia el cierre del año, entre el 12 y el 13 de noviembre, el senador Carlos Camy viajó a Córdoba, donde participó por invitación al Parlamento Federal del Clima. Le dieron US$ 446 y devolvió US$ 110.

Los viajes de Diputados

El primer viaje del período fue entre el 19 y el 22 de marzo, cuando Ana Olivera, Carlos Varela, José Luis De Mattos de Mello, Gabriel Gianoli, Marne Osorio, Carlos Reutor, Mario Colman y Zulimar Ferreira viajaron a Panamá para participar en las Comisiones de Asuntos Políticos, Igualdad de Género, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Parlatino. Recibieron hasta US$ 1.105 en viáticos y devolvieron US$ 165 como máximo.

Entre el 25 y el 30 de marzo, Luis Gallo viajó a Acapulco (México) para una visita multilateral del Frente Parlamentario Global de Tuberculosis de las Américas. Recibió US$ 1.390 y no devolvió nada.

Entre el 1º y el 10 de abril, Amin Niffouri participó en Tashkent (Uzbekistán) de la asamblea de la UIP. Niffouri recibió US$ 3.135 y devolvió US$ 300.

Entre el 21 y el 23 de abril, Juan Martín Rodríguez viajó a Panamá para la reunión de la mesa directiva del Parlatino. Recibió US$ 830 y devolvió la totalidad.

Entre el 12 y el 14 de mayo, Carlos Reutor y Mariano Tucci participaron en reuniones del Parlatino en Santiago de Chile, recibiendo US$ 925 cada uno, con devoluciones de US$ 100 y US$ 50, respectivamente.

Del 14 al 16 de mayo, Gabriel Gianoli y José Luis Satdjian viajaron a Panamá por actividades del Parlatino, con viáticos de US$ 1.380 y devoluciones de US$ 170 y US$ 430.

Entre el 19 y el 21 de mayo, Luis Gallo viajó a Nueva York para reuniones preparatorias de Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles, recibió US$ 2.448 y no devolvió.

Del 21 al 25 de mayo, Juan Martín Rodríguez participó en actividades del Parlatino en Marrakech (Marruecos), recibió US$ 1.190 y devolvió la totalidad.

Entre el 30 de mayo y el 7 de junio, Rodríguez volvió a viajar a Panamá y Perú para reuniones de Eurolat y del Parlatino. Reintegró los US$ 2.430 que le dieron de viáticos.

En las reuniones de Eurolat en Lima también participaron Carlos Rodríguez, Álvaro Perrone y Zulimar Ferreira.

Perrone también viajó a Panamá para reuniones de las Comisiones de Agricultura, Energía y Medio Ambiente del Parlatino. A ese destino también fueron María Inés Obaldía, Amin Niffouri, Carlos Reutor, Mauricio Viera, Walter Verri, Pedro Jisdonian, William Martínez y Paula de Armas. Recibieron viáticos de entre US$ 1.105 y US$ 1.380 y realizaron devoluciones parciales en casi todos los casos.

El diputado Rodrigo Goñi Reyes participó en la Conferencia sobre Diálogo Interreligioso de la UIP, realizada en Italia entre el 19 y el 22 de junio. Recibió US$ 1.580 y devolvió US$ 140. Desde ahí, el legislador se fue a Noruega para participar en el 20º Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. Recibió US$ 3.410 en viáticos y devolvió US$ 200.

El diputado Sergio Valverde participó en Córdoba del 30 de junio al 4 de julio de la Conferencia Climática Internacional “Compromiso Latinoamericano”. Recibió US$ 560 y no devolvió nada.

Del 8 al 12 de julio, Goñi viajó a Ginebra para participar en el Diálogo de Alto Nivel sobre el rol de los Parlamentos en el futuro digital. Recibió US$ 2.720 y devolvió US$ 1.000.

El presidente de la cámara, Sebastián Valdomir, viajó a Sucre para participar del 4 al 8 de agosto de los Actos Centrales de la Independencia de Bolivia. Recibió US$ 465 y no devolvió nada.

La diputada Sylvia Ibarguren participó en la II Cumbre Parlamentaria sobre Cambio Climático y Transición Justa de América Latina y el Caribe que se realizó en Brasilia entre el 5 y el 8 de agosto. Recibió US$ 665 y devolvió US$ 155.

El diputado Juan Martín Rodríguez viajó a Panamá entre el 6 y 9 de agosto de 2025 para participar en reuniones de las Comisiones de Igualdad de Género, Niñez y Juventud; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Seguridad Ciudadana del Parlatino. Recibió US$ 1.105 y devolvió la totalidad. También viajaron Ana Olivera, Marne Osorio, Mariano Tucci y Carlos Reutor.

Del 10 al 12 de agosto, Inés Cortés participó en México del II Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer. Recibió US$ 1.325 y devolvió US$ 135. Las diputadas Adriana Peña, Paula De Armas, Magela Rinaldi, Margarita Libschitz y Mercedes Long también participaron pero se quedaron hasta el 16.

En agosto, quien también viajó entre el 13 y el 18, fue el diputado Maximiliano Campo, que participó como observador en las elecciones de Bolivia. Recibió US$ 960 y devolvió US$ 120.

Los diputados Carlos Rodríguez y Diego Echeverría fueron desde el 18 hasta el 24 de ese mes a Panamá por una sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación.

Entre el 25 y el 28 de agosto, Luis Gallo participó en una Visita Multilateral del Frente Parlamentario de Tuberculosis de las Américas en Brasilia. Recibió US$ 655 y no devolvió nada.

En setiembre (del 10 al 13), Carlos Varela, María Inés Obaldía, Gabriel Gianoli, Álvaro Dastugue y Felipe Schipani fueron a Panamá por reuniones de comisiones del Parlatino. Recibieron US$ 1.105 y devolvieron US$ 140 en promedio.

Del 10 al 14 de setiembre, Julieta Sierra fue a la 11ª Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP en Lima. Recibió US$ 1.330 y devolvió US$ 400.

Del 12 al 13 de setiembre, Juan Martín Rodríguez participó en Panamá de la reunión de la Mesa Directiva del Parlatino. Recibió US$ 555 y devolvió la totalidad.

El diputado Luis Gallo participó en actividades del Frente Parlamentario Global de Tuberculosis de las Américas ante la ONU en Nueva York entre el 21 y el 27 de setiembre. Recibió US$ 4.060 y no devolvió nada.

Del 24 al 27 de ese mes, José José Olaizola asistió en Buenos Aires al Seminario Internacional de Puertos y Vías Navegables del Mercosur. Recibió US$ 1.475 y devolvió US$ 160.

Walter Verri participó en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino en Valparaíso entre el 28 de setiembre y el 3 de octubre. Recibió US$ 1.760 y devolvió US$ 425.

El diputado Rodrigo Goñi participó entre el 29 de setiembre y el 3 de octubre del Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales, mientras que del 19 al 23 de octubre Julieta Sierra viajó a Ginebra por la 151 asamblea de la UIP. Se le otorgaron US$ 3.810 y devolvió US$ 310.

Entre el 21 y el 24 de octubre, Carlos Reutor, Pedro Jisdonian y William Martínez fueron a México por una reunión de la comisión de Ganadería del Parlatino y el 27, Juan Martín Rodríguez fue a Panamá por otra reunión de la mesa directiva de ese organismo.

Entre el 3 y el 6 de noviembre en Bogotá se desarrolló la Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar. Viajó Marne Osorio. Recibió US$ 625 y devolvió US$ 27.

Del 18 al 22 hubo reuniones del Parlatino en Panamá. Fueron Juan Martín Rodríguez, María Inés Obaldía, Marne Osorio, Amin Niffouri, Mariano Tucci, Carlos Rodríguez, Carlos Reutor, Álvaro Perrone y Maximiliano Campo.

El diputado Luis Gallo participó en el IX Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas en Guatemala. Recibió US$ 1.375 y no devolvió nada.

El 28 de noviembre, Margarita Libschitz participó en la entrega de diplomas del Curso de Relaciones Interparlamentarias en Buenos Aires. Recibió US$ 1.105 y no devolvió nada.

El último viaje que figura se produjo entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. Fue a Bruselas para participar en la Asamblea Parlamentaria Euro-Lat. Viajaron Juan Martín Rodríguez, Carlos Varela, Carlos Reutor, Álvaro Perrone y Maximiliano Campo. Recibieron US$ 3.200 y el único que devolvió fue Rodríguez, que reintegró todo.

Los funcionarios públicos tienen diez días hábiles desde su retorno al país para entregar una rendición con los gastos. La ley, aprobada en esta legislatura dice que tiene “valor de declaración jurada” y que debe incluir los “conceptos de gastos realizados” y el “cumplimiento de las tareas asignadas” pero no exige presentar las boletas, algo que exigía la ley anterior votada en el último gobierno del Frente Amplio.