Comisionado para la infancia, servicios VIP de mutualistas y Universidad de la Educación: los proyectos que quedaron para el 2026

El período legislativo llegó a su fin este 15 de diciembre y, más allá de alguna sesión extraordinaria que pueda ser convocada durante el verano, recién volverá a su trabajo cotidiano el 1° de marzo. En el medio trabajará una reducida delegación de legisladores –en la denominada comisión permanente– mientras que el resto se tomará un descanso o se dedicará a otras tareas políticas que requiere la representación.

Sin embargo, el cierre de la legislatura también es momento de pasar raya y ordenar las prioridades para el 2026. A mediados de agosto la bancada del Frente Amplio se reunió con el secretario de Presidencia para establecer algunas prioridades para lo que quedaba del año y logró cumplir con aprobar varios de esos proyectos en la segunda mitad del 2025.

El proyecto de eutanasia, regular el ingreso a las intendencias, agilizar el trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable fueron algunos de los proyectos que estaban en los primeros lugares del listado y que tuvieron éxito parlamentario en los últimos meses.

SALUD MENTAL Un poder inesperado: los videojuegos de la infancia podrían ser el antídoto contra el stress y la fatiga mental

Sin embargo, hay otros que no tuvieron los avances esperados –en algunos casos porque el proyecto de Presupuesto copó la agenda legislativa– o directamente el Poder Ejecutivo no los mandó al Parlamento y que quedaron ya fijos en el orden del día para marzo.

Seguridad e infancia

Una de las prioridades para 2026 será sacar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior para jerarquizarlo. A inicios de diciembre el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa que el proyecto estaba pronto pero que faltaban algunos pasos: que el Ministerio de Economía lo presupueste y recibir la opinión de los sindicatos del rubro.

Sobre la idea de sacar el INR de la órbita del ministerio que se encarga de la persecución del delito hay consenso en el sistema político. Los detalles de cómo hacerlo y a través de quién se vincula con el Poder Ejecutivo serán tema de debate el próximo año.

Y en temas vinculados a la seguridad, de improviso y ante la falta de acuerdos, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de lavado de activos pero dejó para febrero la votación del artículado. El presidente Yamandú Orsi había pedido acelerar el tratamiento del proyecto pero su planteo no tuvo eco en el Palacio Legislativo.

La infancia, otra de las prioridades marcadas por este gobierno, también estará en debate en el arranque de 2026 porque el oficialismo pretende aprobar la creación del comisionado parlamentario para atender estos temas. El proyecto presentado por la senadora oficialista Blanca Rodríguez ya fue aprobado por la comisión de población y desarrollo solo con votos del Frente Amplio.

Más proyectos

También hay otros proyectos que se trabajaron durante este año pero que no lograron llegar a una instancia de votación. La iniciativa que regula los denominados servicios VIP de las mutualistas será de los primeros temas que aborde la comisión de salud de Diputados que en el cierre de este año priorizó otros temas: la regulación del ejercicio de la optometría y la venta de lentes pregraduados, dos proyectos aprobados en comisión por unanimidad pero que tuvieron un revés en el plenario y volvieron a comisión a pedido de los blancos.

Al mismo tiempo, hay un proyecto que el gobierno espera que empiece su discusión en marzo. Se trata de la creación de la Universidad de la Educación, un tema que requiere amplios consensos (porque son necesarias mayorías especiales) y que tiene su principal foco de tensión en la gobernanza. El proyecto del Poder Ejecutivo, dijo el ministro de Educación, José Carlos Mahía, planteará un modelo de cogobernanza pero están abiertos a escuchar alternativas.

“Si hay Universidad de la Educación será responsabilidad colectiva y si no hay, será fracaso de todos”, dijo Mahía a principios de diciembre en Canal 5.

Otro tema que tuvo avances en el Senado pero que al llegar a Diputados tuvo un freno fue el que busca descentralizar la defensoría pública. La cámara alta lo aprobó pero al llegar a la segunda cámara varios legisladores plantearon dudas sobre la constitucionalidad de algunos pasajes y por decisión de todos los partidos se postergó para 2026 su tratamiento.

Pendientes

También hay otras iniciativas que si bien se presentaron, no registraron avances en el Parlamento y quedarán para el próximo año. Una de ellas es el proyecto presentado por la bancada oficialista sobre deudores. Uno de los temas en común entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto y que fue parte de las negociaciones por el Presupuesto.

Si bien el texto fue presentado a mediados de año, la discusión presupuestal y otros temas lo terminaron corriendo de escena y será uno de los primeros temas que tome la comisión de Hacienda a partir de marzo, según dijeron a El Observador fuentes parlamentarias.

El que va a llegar

Tal como informó El Observador, el gobierno pretende regular el juego online y para eso va a presentar un proyecto de ley el próximo año que está trabajando la Dirección General de Casinos. Ese texto se sumará al que ya presentó el senador oficialista Felipe Carballo que, entre otras cosas, plantea la creación de una plataforma estatal.

En realidad se trata de tres proyectos distintos, tal como adelantó Búsqueda. Uno que busca separar las funciones de regulación y control de las de explotación, otro que sobre la regulación de los casinos online y un tercero para regular las máquinas que están en comercios o establecimientos barriales.

Seguridad social

En la bancada oficialista también esperan que el año que viene lleguen al Parlamento algunos proyectos vinculados a la seguridad social ya que en el correr del año va a terminar el diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo. Antes del 30 de abril, según el cronograma establecido por el gobierno, la comisión deberá entregar al Poder Ejecutivo un documento con propuestas concretas. Existe la posibilidad de una prórroga hasta el 15 de junio.

Ese documento se transformará en uno o más proyectos de ley que deberán llegar al Parlamento.

Asimismo, en el oficialismo entienden que con la aprobación del financiamiento para el programa Más Barrio y la finalización del diálogo por seguridad también podrían llegar al Parlamento durante 2026 algunos proyectos vinculados a este tema.