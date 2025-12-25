Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves de Navidad

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el jueves 25 de diciembre será un día caluroso y con probables precipitaciones en varias regiones de Uruguay.

En la capital del país, la mañana nuboso y cubierto, con una baja probabilidad de precipitaciones escasas . Para la tarde noche , estará nuboso.

Los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 18 °C a los 28 °C .

En el este del Uruguay, la mañana también estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas . En la tarde el clima continuará similar, con la formación de neblinas incluida.

Los vientos ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 18 °C a los 31 °C.

Suroeste

Durante toda la jornada estará nuboso. No se esperan precipitaciones. Los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas irán desde los 20 °C a los 32 °C.

Centro sur

En la región centro sur el día comenzará con un cielo nuboso y cubierto, con probabilidades de precipitaciones aisladas y neblinas. En la tarde el clima continuará similar, con la posibilidad de que se formen tormentas.

Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas.

En la tarde noche continuará igual: estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones, probables tormentas y se le sumarán las neblinas. Los vientos máximos se ubicarán en los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 34 °C.