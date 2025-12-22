El impacto del clima en el consumo: menos ventas de bebidas condicionaron al comercio durante noviembre

Durante el mes de noviembre y en la antesala de uno de los meses de mayor consumo del año, los comercios sintieron el cimbronazo de las temperaturas más bajas, sobre todo en el segmento bebidas.

Como cada mes, Radar Scanntech analizó la gestión sobre el cierre de ventas de noviembre en más de 7.000 supermercados y comercios conectados en todo el país. Según se desprende de su informe, las ventas en general se mantuvieron estables y la facturación aumentó un 4,9% en lo que va del año, pese a que en el último mes se registró una caída en las ventas de 2,1%.

Esto se debió a una reducción de 4,9% en la comercialización de bebidas, ya que hubo temperaturas más bajas que las registradas en el año anterior.

Analizando el panorama por familia de productos en el acumulado del año, Alimentos y Limpieza presentó una caída de 0,7% en ambos casos . Los artículos con mayores descensos en las ventas fueron las donas, café soluble, empanadas congeladas, alimento achocolatado, té, insecticidas, jabones duros, lavandina, desodorante de inodoro y detergentes.

Por otro lado los que mostraron mayor crecimiento fueron los productos frescos, que crecieron un 4% en el acumulado del año, los aderezos que crecieron un 3,3% y los congelados un 2,9%.

En paralelo, Cuidado Personal experimentó un crecimiento de 2,2%, destacándose las categorías de cepillos dentales, cremas faciales, desodorantes, toallas húmedas y cuidado capilar.

Asimismo, a nivel geográfico se observan algunas variaciones. Mientras que las ventas crecieron en el interior, con números positivos en las localidades costeras del este del país y en la zona litoral, en Montevideo hubo un descenso del 1%.

Esta situación se dio en un contexto macroeconómico en el que en el segundo trimestre de 2025 el PIB registró una variación de 2,1% en términos interanuales. En tanto, el IPC al cierre de noviembre 2025 se situó en 4,1%. Por otro lado, en 2024 la actividad económica aumentó 3,1% respecto a 2023.