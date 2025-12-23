Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Entre lluvias aisladas y calor: el pronóstico de Inumet para esta Nochebuena y Navidad en Uruguay

De acuerdo con el instituto, la jornada del miércoles 24 se presentará calurosa e inestable con cielos nubosos en gran parte del país

23 de diciembre 2025 - 9:24hs
El pronóstico de Inumet para Nochebuena y Navidad

El pronóstico de Inumet para Nochebuena y Navidad

Foto: Mario Bidegain

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), emitió un pronóstico especial en las últimas horas adelantando cómo estará el clima esta Nochebuena y Navidad en Uruguay. Desde meteorología prevén condiciones climáticas "cambiantes" para estos días.

De acuerdo con el instituto, la jornada del miércoles 24 se presentará calurosa e "inestable" con cielos nubosos en gran parte del país.

Para la tarde/noche esperan que las condiciones comiencen a desmejorar y se formen algunas células de "lluvias y tormentas aisladas" sobre la zona sur del Río Negro.

En el Área Metropolitana y Montevideo la temperatura mínima rondará los 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C. En el resto del país las mínimas oscilarán entre los 17°C y 19 °C, mientras que las máximas entre los 31 °C y 33 °C.

Durante el jueves 25, la inestabilidad comenzará a desplazarse en la madrugada hacia el noreste, afectando principalmente las zonas norte y este del país.

En la mañana de Navidad las condiciones sobre el sur del Río Negro y la zona oeste empezarán a mejorar con una "disminución de la nubosidad". En la frontera noreste "es probable que aún se registren algunas lluvias en la tarde".

Para el resto de la jornada del 25 de diciembre las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana se ubicarán en los 18 °C, con máximas de hasta 28 °C. En el resto del país la mínima rondará los 16 °C a 19 °C, mientras que la máxima oscilará entre los 30°C a 33 °C.

