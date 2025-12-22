Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el martes 23 de diciembre será un día con precipitaciones y probables tormentas en todo el Uruguay y con vientos de hasta 30 kilómetros en algunos puntos.

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas . Además habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora .

Para la tarde noche , estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso. También se esperan probables formaciones de tormentas aisladas y neblinas .

Los vientos ascenderán hasta 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 20 °C a los 29 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. También habrá nieblas y neblinas. Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Además se pronosticó neblinas y bancos de niebla.

Los vientos ascenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 30 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. También se esperan nieblas y neblinas.

Más tarde estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y probable formación de tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 32 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Además de la presencia de nieblas y neblinas.

Más tarde estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, con precipitaciones, probables tormentas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 31 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones, probables tormentas, nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones, probables tormentas y neblinas. Los vientos descenderán hasta los 20 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 31 °C.