"Mucha inestabilidad": Inumet anuncia un fin de semana caluroso pero con lluvias y tormentas en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este fin de semana, que va del viernes 19 al domingo 21 de diciembre, y anticipó que estará marcado por "mucha inestabilidad".
La meteoróloga del organismo oficial del tiempo, Natalí Bentancor, señaló que "tendremos un fin de semana con temperaturas elevadas, pero jornadas inestables con lluvias, tormentas y mejoras temporarias".
En tal sentido, adelantó que el viernes "será una jornada calurosa y la mayor parte del día habrá escasa nubosidad". Sin embargo, debido a las altas temperaturas, en horas de la tarde "pueden generarse algunos chaparrones aislados y tormentas, principalmente en la región centro-este del país".
"Esta situación puede continuar hasta la noche en la región costera del este", agregó.
El sábado, en tanto, también será una jornada "calurosa e inestable". La especialista proyecta que "desde la madrugada en el litoral oeste y centro-sur comenzarán a generarse lluvias y tormentas, algunas podrían ser localmente fuertes".
Además, aclaró que durante el día estas tormentas "comenzarán a dispersarse al resto del territorio" y "no se desarrollarán de forma simultánea en todas las zonas y se esperan mejoras temporarias".
La jornada dominical "continuará calurosa e inestable" y tanto en el litoral Oeste como en la zona Centro y Norte se prevén tormentas que puedan ser "puntualmente fuertes," con mejoras temporarias.
En el resto del país "es probable que se generen lluvias aisladas y tormentas", cerró.
