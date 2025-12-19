"Mucha inestabilidad": Inumet anuncia un fin de semana caluroso pero con lluvias y tormentas en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este fin de semana , que va del viernes 19 al domingo 21 de diciembre , y anticipó que estará marcado por " mucha inestabilidad ".

La meteoróloga del organismo oficial del tiempo, Natalí Bentancor , señaló que " tendremos un fin de semana con temperaturas elevadas , pero jornadas inestables con lluvias, tormentas y mejoras temporarias".

En tal sentido, adelantó que el viernes " será una jornada calurosa y la mayor parte del día habrá escasa nubosidad ". Sin embargo, debido a las altas temperaturas, en horas de la tarde " pueden generarse algunos chaparrones aislados y tormentas , principalmente en la región centro-este del país".

" Esta situación puede continuar hasta la noche en la región costera del este ", agregó.

El sábado, en tanto, también será una jornada "calurosa e inestable". La especialista proyecta que "desde la madrugada en el litoral oeste y centro-sur comenzarán a generarse lluvias y tormentas, algunas podrían ser localmente fuertes".

Además, aclaró que durante el día estas tormentas "comenzarán a dispersarse al resto del territorio" y "no se desarrollarán de forma simultánea en todas las zonas y se esperan mejoras temporarias".

La jornada dominical "continuará calurosa e inestable" y tanto en el litoral Oeste como en la zona Centro y Norte se prevén tormentas que puedan ser "puntualmente fuertes," con mejoras temporarias.

En el resto del país "es probable que se generen lluvias aisladas y tormentas", cerró.