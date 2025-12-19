Dólar
El Observador
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 19 de diciembre

En Montevideo y Área Metropolitana se espera una jornada mayormente clara y algo nubosa, según Inumet

19 de diciembre 2025 - 7:20hs
El cielo estará algo nuboso, con periodos de claro
El cielo estará algo nuboso, con periodos de claro

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este viernes 19 de diciembre, destacando un día cálido y algo nuboso en gran parte del país. A continuación, se detallan las condiciones previstas para las principales regiones del territorio nacional.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su área metropolitana, se espera una jornada mayormente clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad en algunas áreas. Durante la mañana, la temperatura oscilará entre los 19 °C de mínima y los 31 °C de máxima. El viento será del sector sureste (SE), con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá claro y algo nuboso, con vientos cambiando de dirección, pasando del sureste (SE) al noreste (NE), también con rachas de hasta 50 km/h.

Este del país

En la zona este, las condiciones serán similares, con un ambiente claro y algo nuboso durante la mañana, y posibles neblinas y bancos de niebla en las primeras horas del día. Las temperaturas estarán entre los 15 °C de mínima y los 33 °C de máxima.

El viento será inicialmente del norte (N), con una intensidad de 10-30 km/h, para luego pasar al sureste (SE) con rachas de hasta 50 km/h en la costa.

Para la tarde y noche, se espera que la nubosidad aumente, con probables tormentas aisladas. El viento continuará variando, con ráfagas que alcanzarán los 40-50 km/h en la noche.

Oeste del país

En el oeste, el día comenzará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 34 °C. El viento será del norte (N), con 10-30 km/h, y cambiará al sureste (SE) en zonas costeras, con ráfagas de hasta 50 km/h.

En la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con neblinas en algunas áreas. El viento cambiará al noreste (NE), con ráfagas de hasta 50 km/h en la noche.

Norte del país

En el norte, el clima será claro y algo nuboso durante la mañana, con temperaturas que irán de 15 °C a 34 °C. El viento será del norte (N), con una intensidad de 10-30 km/h.

Para la tarde y noche, se espera que la nubosidad aumente y que el viento cambie al noreste (NE), con ráfagas de hasta 40 km/h.

