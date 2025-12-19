Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 19 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este viernes 19 de diciembre , destacando un día cálido y algo nuboso en gran parte del país . A continuación, se detallan las condiciones previstas para las principales regiones del territorio nacional.

En la capital y su área metropolitana, se espera una jornada mayormente clara y algo nubosa , con períodos de nubosidad en algunas áreas. Durante la mañana, la temperatura oscilará entre los 19 °C de mínima y los 31 °C de máxima. El viento será del sector sureste (SE) , con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Para la tarde y noche , el clima se mantendrá claro y algo nuboso , con vientos cambiando de dirección, pasando del sureste (SE) al noreste (NE) , también con rachas de hasta 50 km/h .

En la zona este, las condiciones serán similares, con un ambiente claro y algo nuboso durante la mañana, y posibles neblinas y bancos de niebla en las primeras horas del día. Las temperaturas estarán entre los 15 °C de mínima y los 33 °C de máxima.

El viento será inicialmente del norte (N), con una intensidad de 10-30 km/h, para luego pasar al sureste (SE) con rachas de hasta 50 km/h en la costa.

Para la tarde y noche, se espera que la nubosidad aumente, con probables tormentas aisladas. El viento continuará variando, con ráfagas que alcanzarán los 40-50 km/h en la noche.

Oeste del país

En el oeste, el día comenzará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 34 °C. El viento será del norte (N), con 10-30 km/h, y cambiará al sureste (SE) en zonas costeras, con ráfagas de hasta 50 km/h.

En la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con neblinas en algunas áreas. El viento cambiará al noreste (NE), con ráfagas de hasta 50 km/h en la noche.

Norte del país

En el norte, el clima será claro y algo nuboso durante la mañana, con temperaturas que irán de 15 °C a 34 °C. El viento será del norte (N), con una intensidad de 10-30 km/h.

Para la tarde y noche, se espera que la nubosidad aumente y que el viento cambie al noreste (NE), con ráfagas de hasta 40 km/h.