/ Nacional / Inumet

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 18 de diciembre

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará 32 °C, según Inumet

18 de diciembre 2025 - 7:23hs
El cielo estará claro y algo nuboso.
El cielo estará claro y algo nuboso. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 18 de diciembre, destacando la jornada como una mezcla de clima caluroso con algunas ráfagas de viento y posibilidad de tormentas aisladas en distintas regiones del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En la mañana, la temperatura mínima será de 17 °C, y se alcanzará una máxima de 32 °C. Los vientos provendrán del norte al noroeste con intensidades de 20 a 40 km/h, con algunas rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con posibilidad de formación de tormentas aisladas. Los vientos girarán al sureste y se intensificarán con rachas de hasta 60 km/h en la noche.

Este

En el Este del país, la mañana comenzará con temperaturas de 10 °C, alcanzando los 31 °C en horas de la tarde. El cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. El viento será del norte al noroeste de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

Por la tarde y noche, se espera cielo claro y algo nuboso, con posibilidad de tormentas aisladas. Los vientos cambiarán al sector oeste y norte, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, y períodos de calma con vientos variables de 0 a 20 km/h.

Oeste

En la zona Oeste, las temperaturas oscilarán entre los 14 °C en la mañana y los 33 °C por la tarde. El cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad. Los vientos del noroeste soplarán a 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

La tarde y noche traerán condiciones similares, con cielo parcialmente nuboso y viento que cambiará al sureste en zonas costeras, con rachas de hasta 50 km/h durante la noche.

Norte

En el Norte, se espera una mínima de 13 °C por la mañana y una máxima de 32 °C en la tarde. El cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste al noroeste de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo claras, con cielo algo nuboso. Los vientos del norte mantendrán velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma con vientos variables de 0 a 10 km/h.

