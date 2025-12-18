Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 18 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 18 de diciembre , destacando la jornada como una mezcla de clima caluroso con algunas ráfagas de viento y posibilidad de tormentas aisladas en distintas regiones del país.

En la mañana, la temperatura mínima será de 17 °C, y se alcanzará una máxima de 32 °C. Los vientos provendrán del norte al noroeste con intensidades de 20 a 40 km/h, con algunas rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con posibilidad de formación de tormentas aisladas . Los vientos girarán al sureste y se intensificarán con rachas de hasta 60 km/h en la noche.

En el Este del país, la mañana comenzará con temperaturas de 10 °C, alcanzando los 31 °C en horas de la tarde. El cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. El viento será del norte al noroeste de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

Por la tarde y noche, se espera cielo claro y algo nuboso, con posibilidad de tormentas aisladas. Los vientos cambiarán al sector oeste y norte, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, y períodos de calma con vientos variables de 0 a 20 km/h.

Oeste

En la zona Oeste, las temperaturas oscilarán entre los 14 °C en la mañana y los 33 °C por la tarde. El cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad. Los vientos del noroeste soplarán a 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

La tarde y noche traerán condiciones similares, con cielo parcialmente nuboso y viento que cambiará al sureste en zonas costeras, con rachas de hasta 50 km/h durante la noche.

Norte

En el Norte, se espera una mínima de 13 °C por la mañana y una máxima de 32 °C en la tarde. El cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste al noroeste de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo claras, con cielo algo nuboso. Los vientos del norte mantendrán velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma con vientos variables de 0 a 10 km/h.