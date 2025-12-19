Con un gol uruguayo y un candidato al Puskas, Universidad Católica le ganó a Liga de Quito y ganó la primera Copa Ecuador de su historia

Con un gol uruguayo y un golazo que puede valer un Premio Puskas, Universidad Católica venció este jueves por 3-2 a Liga de Quito y conquistó por primera vez la Copa Ecuador, con la que se adjudicó un cupo para la Copa Libertadores de 2026.
La Católica debió lidiar con la presión de Liga con la presencia del argentino Lisandro Alzugaray, el chileno Fernando Cornejo y el colombiano Jeison Medina.
Sin embargo, comenzó ganando el partido gracias a un gol del uruguayo Mauricio Alonso, que rompió el equilibrio con un potente remate desde fuera del área que no logró controlar el portero Alexander Domínguez.
Liga de Quito igualó a través de Medina, que pescó un rebote y remató desde corta distancia.
Los equipos retornaron al segundo tiempo con un gran ritmo en el juego, con ataques persistentes, arrimando peligro sobre las dos defensas.
Sobre el minuto 60, Domínguez salió de su área y rechazó un balón hacia el medio de la cancha que quedó en pies de Anangonó, que anotó el segundo de la Católica con un golazo de cerca de 50 metros.
Un error entre los defensas de Liga y un rechazo del portero Domínguez que impactó en la pierna de José Fajardo permitieron a la Católica anotar el tercero a los 88 minutos.
Ya en los descuentos, el centrocampista Kevin Minda marcó el segundo del Rey de Copas, que no tuvo más tiempo para encontrar el empate.
Universidad Católica debió esperar 60 años desde su debut profesional para adjudicarse el primer título en el fútbol ecuatoriano.
El equipo universitario tuvo a Mauricio Alonso como una de sus figuras. Desde su llegada al club en junio, el extremo uruguayo convirtió nueve goles en 25 partidos, lo que lo deja como el quinto máximo goleador del año.
