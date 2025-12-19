Federico Valverde fue baja en la práctica de Real Madrid de este viernes tras perderse el partido por Copa del Rey; mirá qué le pasó
El uruguayo es duda para el partido del sábado ante Sevilla en el Santiago Bernabéu
19 de diciembre 2025 - 8:27hs
El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España
El uruguayo Fede Valverde, quien se perdió ya el partido de Copa del Rey de Real Madrid contra el Talavera, no se entrenó este viernes junto al resto de sus compañeros sobre el césped de Valdebebas y es duda para el partido del sábado (17:00 horas) ante Sevilla en el Santiago Bernabéu.
La causa de la baja de Federico Valverde
El centrocampista, según pudo saber EFE de fuentes del club, tiene gripe y, además, arrastra molestias por un fuerte golpe en el pie.
No recupera, de momento, Xabi Alonso a Fede, pero sí confirmó las buenas sensaciones de los franceses Eduardo Camavinga y Ferland Mendy y el austriaco David Alaba, quienes volvieron a entrenarse con el grupo y apuntan a reaparecer en la convocatoria contra el Sevilla del argentino Matías Almeyda, correspondiente a la decimoséptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).
También lo hará Raúl Asensio, una vez superada la gripe que le hizo perderse el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Talavera, igual que Courtois y Rüdiger, ausentes el miércoles por descanso.
Cuatro retornos y seis ausencias confirmadas para el último partido de Liga de 2025: Trent, Carvajal y Militao por lesión; Carreras y Endrick por sanción; y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África.
Bajas del Real Madrid para un partido contra el Sevilla en el Bernabéu en el que el técnico merengue continúa con máxima exigencia sobre sus hombros tras un mes y medio en el que los malos resultados, con cinco victorias en once partidos, ponen en duda constante su continuidad en el cargo.