Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Federico Valverde fue baja en la práctica de Real Madrid de este viernes tras perderse el partido por Copa del Rey; mirá qué le pasó

El uruguayo es duda para el partido del sábado ante Sevilla en el Santiago Bernabéu

19 de diciembre 2025 - 8:27hs
El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España

El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España

El uruguayo Fede Valverde, quien se perdió ya el partido de Copa del Rey de Real Madrid contra el Talavera, no se entrenó este viernes junto al resto de sus compañeros sobre el césped de Valdebebas y es duda para el partido del sábado (17:00 horas) ante Sevilla en el Santiago Bernabéu.

La causa de la baja de Federico Valverde

El centrocampista, según pudo saber EFE de fuentes del club, tiene gripe y, además, arrastra molestias por un fuerte golpe en el pie.

Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City
Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City

Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City

No recupera, de momento, Xabi Alonso a Fede, pero sí confirmó las buenas sensaciones de los franceses Eduardo Camavinga y Ferland Mendy y el austriaco David Alaba, quienes volvieron a entrenarse con el grupo y apuntan a reaparecer en la convocatoria contra el Sevilla del argentino Matías Almeyda, correspondiente a la decimoséptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

También lo hará Raúl Asensio, una vez superada la gripe que le hizo perderse el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Talavera, igual que Courtois y Rüdiger, ausentes el miércoles por descanso.

Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City
URUGUAYOS

"Como capitán, tuve que hacerme cargo": Federico Valverde reconoció que juega con molestias físicas y valoró el "orgullo" de Real Madrid para ganarle a Alavés

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España
THE BEST

Federico Valverde, el único uruguayo que estuvo cerca de los premios The Best de FIFA: así le fue en la votación para integrar el mejor once

Cuatro retornos y seis ausencias confirmadas para el último partido de Liga de 2025: Trent, Carvajal y Militao por lesión; Carreras y Endrick por sanción; y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África.

Bajas del Real Madrid para un partido contra el Sevilla en el Bernabéu en el que el técnico merengue continúa con máxima exigencia sobre sus hombros tras un mes y medio en el que los malos resultados, con cinco victorias en once partidos, ponen en duda constante su continuidad en el cargo.

EFE

Temas:

Federico Valverde real madrid Sevilla

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Sorteo de Conmebol: mirá los rivales de Juventud y Liverpool en fase preliminar de Copa Libertadores, y los cruces de Copa Sudamericana entre Torque, Defensor, Boston River y Racing
CONMEBOL

Sorteo de Conmebol: mirá los rivales de Juventud y Liverpool en fase preliminar de Copa Libertadores, y los cruces de Copa Sudamericana entre Torque, Defensor, Boston River y Racing

Sebastián Boselli y Juan Manuel Boselli
PEÑAROL

Peñarol consultó por Juan Manuel y Sebastián Boselli, pero ambos tienen otro posible destino

Evaristo-González
PEÑAROL

Evaristo González a Referí: "En todo este período que lleva años, Peñarol no ha hecho otra cosa que perder en la AUF por necedad"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos