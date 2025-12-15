Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Como capitán, tuve que hacerme cargo": Federico Valverde reconoció que juega con molestias físicas y valoró el "orgullo" de Real Madrid para ganarle a Alavés

"El equipo me necesitaba", dijo Fede Valverde, quien jugó con molestias en el triunfo de Real Madrid ante Alavés

15 de diciembre 2025 - 7:23hs
Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City

"Después de varios partidos complicados era muy importante ganar para seguir peleando en LaLiga. Con muchas bajas por lesiones y por expulsiones, creo que el equipo sacó hoy su orgullo, con ganas de luchar y pelear. Nos llevamos tres puntos de un campo muy importante", analizó.

"Teníamos muy claro que había que salir a ganar, luchar por tres puntos claves para seguir luchando por LaLiga. El equipo siguió insistiendo, peleando, luchando, trabajó con mucho orgullo. La primera parte antes del gol estábamos jugando muy bien, después nos replegamos mucho y nos costó salir jugando con balón pero encontramos el gol de Rodrygo y seguimos", añadió en Real Madrid TV.

Admitió Fede Valverde que está jugando con molestias físicas. "El equipo me necesitaba", confesó. Y reconoció que debía dar un paso al frente en el mal momento del Real Madrid como capitán. "Después de varias derrotas el equipo necesitaba vencer y yo, como capitán, tuve que hacerme cargo como primer responsable cuando las cosas no van bien. Hoy era un gran partido para cambiar esa dinámica".

LIGA DE CAMPEONES

Federico Valverde jugó como lateral derecho y Real Madrid perdió ante Manchester City en el Bernabéu

Federico Valverde
ESPAÑA

Alavés vs Real Madrid: con Federico Valverde de titular como lateral, el merengue mantiene su pulso contra Barcelona en LaLiga

Por último, felicitó al canterano Víctor Valdepeñas por su debut. "Felicito a 'Valde' que ha hecho un partidazo en su debut. Estamos muy contentos por él y ojalá tengan muchas oportunidades varios jóvenes de la cantera que siempre es lindo que debuten".

EFE

Temas:

Federico Valverde real madrid Deportivo Alavés

