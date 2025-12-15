Uno de los clubes uruguayos que buscaba DT tiene nuevo entrenador: Wanderers será dirigido por Mathías Corujo

El exdefensor Mathías Corujo se convirtió este sábado en nuevo entrenador de Montevideo Wanderers , uno de los equipos que estaba en búsqueda de DT para la próxima temporada 2026.

Corujo, habitual de la selección uruguaya entre 2014 y 1017, estará el próximo año al frente del conjunto en el que comenzó su carrera profesional, en 2005.

Antes dirigió a Bella Italia y Oriental , dos equipos que disputan ligas de ascenso.

En su carrera de jugador también defendió a los clubes paraguayos Cerro Porteño y Sol de América, a San Lorenzo argentino y a Universidad de Chile.

En la Liga Uruguaya 2025, Montevideo Wanderers tuvo en el banco a Antonio Pacheco, Juan Manuel Martínez, Alejandro Apud y Daniel Carreño, quien dejó su cargo tras finalizar la temporada.

El bohemio acabó en la decimocuarta posición de la Tabla Anual acumulada, por lo que en 2026 comenzará muy comprometido en la Tabla del Descenso y deberá sumar muchos puntos para mantener la categoría.

