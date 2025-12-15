Dólar
Hallan muertos al director de Hollywood Rob Reiner y a su esposa Michele en su mansión de Los Ángeles

Rob Reiner dirigió clásicos como La princesa prometida, This is Spinal Tap y Cuando Harry conoció a Sally.

15 de diciembre 2025 - 8:15hs
Getty Images
Rob y Michele Reiner en un evento en la Casa Blanca en 2018.
Rob y Michele Reiner en un evento en la Casa Blanca en 2018. Reuters
Rob Reiner con Christopher Guest en This Is Spinal Tap.
Rob Reiner con Christopher Guest en This Is Spinal Tap. Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock
Reiner con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, las estrellas de Algunos hombres buenos, en 1992
Reiner con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, las estrellas de Algunos hombres buenos, en 1992 Reuters
BBC
El actor y director de Hollywood Rob Reiner con una gorra y una chaqueta negras.
Getty Images

El reconocido director y actor de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles.

Las autoridades investigan el caso como un aparente homicidio, después de que la policía y los bomberos acudieran al domicilio de la pareja la tarde del domingo, en un exclusivo barrio de la ciudad.

Reiner es conocido por haber dirigido películas emblemáticas como La princesa prometida, This Is Spinal Tap, Cuando Harry conoció a Sally, Miseria y Algunos hombres buenos.

Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner.
Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles: apuntan a uno de los hijos, según People

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", señaló un portavoz de la familia en un comunicado difundido a medios estadounidenses.

"Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil".

La policía informó que un hombre de 78 años y una mujer de 68 fueron declarados muertos en el lugar, aunque las autoridades no identificaron de inmediato a las víctimas ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias de sus fallecimientos.

Asimismo, indicaron que no se han realizado arrestos y que, por el momento, no se busca a ningún sospechoso ni persona de interés.

Rob y Michele Reiner con elegantes vestidos en la alfombra roja de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 28 de abril de 2018.
Reuters
Rob y Michele Reiner en un evento en la Casa Blanca en 2018.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles le dijo a la BBC que recibieron una llamada alrededor de las 15:38, hora local, solicitando asistencia médica en una vivienda del barrio de Brentwood, una zona en la que viven muchas celebridades.

Detectives de la división de homicidios por robo del Departamento de Policía de Los Ángeles también acudieron al lugar y abrieron una investigación por homicidio.

En una conferencia de prensa celebrada la noche del domingo, la policía no ofreció detalles sobre las muertes ni sobre lo que encontraron al llegar a la vivienda. El subjefe Alan Hamilton señaló que ambos cuerpos permanecieron dentro de la casa más de seis horas después de que se recibiera la llamada a los servicios de emergencia.

Las autoridades tampoco precisaron qué tipo de lesiones presentaron las víctimas ni si encontraron alguna arma.

Hamilton indicó que la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles será la encargada de determinar la causa de la muerte.

"Un genio de gran corazón"

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de Reiner y su esposa.

Newsom dijo estar "desconsolado" por el fallecimiento de la pareja y describió a Reiner como "un genio de gran corazón, responsable de muchas de las historias clásicas que tanto amamos".

El expresidente estadounidense Barack Obama también expresó sus condolencias y afirmó que tanto él como su esposa, Michelle, estaban profundamente afectados por la noticia.

"Los logros de Rob en el cine y la televisión nos regalaron algunas de las historias más queridas de la pantalla", señaló Obama. "Pero detrás de todo su trabajo había una profunda fe en la bondad de las personas y un compromiso de por vida por llevar esa convicción a la práctica".

"Junto a su esposa, vivió una vida guiada por un propósito claro. Ambos serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas a las que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos".

Rob Reiner con Christopher Guest en This Is Spinal Tap
Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock
Rob Reiner con Christopher Guest en This Is Spinal Tap.

Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, inició su carrera en la década de 1960 y alcanzó la fama en los años 70 al interpretar a "Meathead" en la innovadora comedia televisiva All in the Family, papel por el que obtuvo dos premios Emmy.

Más tarde logró un nuevo éxito con el falso documental de culto This Is Spinal Tap (1984), que dirigió y en el que también apareció en pantalla como el director Marty DiBergi.

Ese proyecto dio inicio a una destacada etapa como director de cine en Hollywood, durante la cual estuvo al frente de una serie de películas hoy consideradas clásicas, entre ellas Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989), Miseria (1990) y Algunos hombres buenos (1992). Esta última le valió una nominación al Óscar a mejor película.

Reiner y Jack Nicholson sosteniendo los People's Choice Awards junto a Tom Cruise y Demi Moore frente a la marca azul de los People's Choice Awards.
Reuters
Reiner con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, las estrellas de Algunos hombres buenos, en 1992

Reiner se reunió recientemente con los integrantes de Spinal Tap para la esperada secuela Spinal Tap II: The End Continues, que se estrenó en septiembre.

Además, fue cofundador de la exitosa productora Castle Rock Entertainment.

Entre 1971 y 1981 estuvo casado con la actriz Penny Marshall, conocida por la serie Laverne & Shirley, y adoptó a su hija, la actriz Tracy Reiner.

En 1989 contrajo matrimonio con Michele Reiner, actriz, fotógrafa y productora. La pareja tuvo tres hijos.

Michele era propietaria de la agencia y productora fotográfica Reiner Light.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el hecho como "una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país" y rindió homenaje al trabajo filantrópico de la pareja, especialmente en iniciativas a favor del desarrollo infantil y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

"Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses, y mejoró la vida de innumerables personas a través de su trabajo creativo y de su activismo en favor de la justicia social y económica", afirmó.

BBC

