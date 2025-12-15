"Pensaban que yo no era un jugador para Peñarol": el dolor del juvenil Felipe Barrenechea al revelar que no seguirá en el club porque le dijeron que "no tenía ADN carbonero"

El juvenil de Peñarol Felipe “Pipe” Barrenechea , quien este año fue noticia por haber sido convocado para jugar en la selección sub 18 de Lituania , no seguirá en los carboneros, según indicó este domingo en sus redes sociales.

El atacante, que cumplió 18 años, señaló que no firmó el contrato que se establece a esa edad, lo que le “dolió”.

“Me voy triste de mi casa, me costó mucho porque es donde me crié y me formé . Entré con 8 años y me imaginé toda mi vida levantando la Copa Libertadores. La tengo en mi mesa de luz, siempre fue y será mi sueño”, dijo.

“Soy el último que quedaba de esa camada 2007 que arrancamos en el Méndez Piana con Pedro, Gandolfo y Braida. ¡Viví todo en el club!”, agregó.

Luego, Barrenechea contó cómo se dio su salida. “Pero la dirigencia no me quiso firmar contrato profesional a pesar de que tuve ofertas concretas para irme desde julio, igual me quedé a esperar y a lucharla”.

“Pero el Presidente de Formativas me dijo que ‘no estaba en los planes de los que tenían en cuenta para firmar contrato y que pensaban que yo no era un jugador para Peñarol... que no tenia ADN carbonero’”, repasó.

“Se ve que no entienden lo que es ser Manya desde la cuna. Siempre dejé todo en la cancha, en cada partido, entrenando con muchísima disciplina y nunca le fallé a este escudo que respeto tanto. Me quedo tranquilo que no me guarde nada y sé que lo di todo”, sostuvo.

Felipe Barrenechea Foto: @formativascap

Barrenechea agregó: “Nunca pedí nada especial, ni en dinero (sólo un contrato mínimo) ni en condiciones (no pedí ninguna) sólo quería profesionalizar mi vínculo con el Club que amo porque siento que es necesario ahora en este momento. Se los transmití a todos, cumplí 18 años, la carrera es corta y yo estoy muy enfocado”.

Por último, manifestó sus sentimientos al dejar el club. “Me dolió porque Peñarol es mío, de mi viejo, de mi abuelo, de mi madre, de mi hermano y de toda mi familia. Me voy con tristeza que no pude debutar con la hinchada que amo... pero sé que en algún momento voy a volver, lo sé a ganar la Copa”.

Pipe Barrenechea en la sub 19 de Lituania Pipe Barrenechea en la sub 19 de Lituania

“Gracias por darme la oportunidad de jugar con la camiseta más linda del mundo, por los grandes maestros que me acompañaron y me apoyaron de verdad (algunos siguen otros ya no) a los que me guiaron adentro del club sin ningún interés, a todos los que me vieron crecer ahí, DT's, profes, asistentes, utileros, médicos y toda la gente que quiere al club”, señaló. “Y a todos mis compañeros que seguramente las canchas nos van a volver a encontrar siempre”, señaló.