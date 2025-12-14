"Hijo" y "te vieron llorar por los puntos en la AUF": los mensajes de Peñarol contra Nacional tras ganarle la final en fútbol sala y conquistar su septenio
Tras una temporada de relaciones tensadas por una quita de puntos, Peñarol descargó su bronca contra Nacional tras ganarle 3-2 la final y conquistar el Uruguayo de fútbol sala por séptimo año consecutivo
14 de diciembre 2025 - 15:45hs
Peñarol campeón en fútbol sala
Foto: @AUFfutbolsala
Peñarol se consagró este domingo campeón uruguayo de fútbol sala en varones por séptimo año consecutivo y lo hizo con el valor agregado de ganarle la final a Nacional, siete días después de perder contra los tricolores la final de los playoffs.
Las chicanas no se hicieron esperar en las redes sociales.
La cuenta de fútbol sala de Peñarol citó un posteo en X de AUF Fútbol Sala en el que se informó que los dos grandes representarán a Uruguay en la Copa Libertadores 2026 en este deporte.
"El padre lleva de la mano al hijo. Es lo que corresponde", escribió Peñarol con un emoji de un apretón de manos.
Poco después del fallo de Apelaciones, ambos se vieron las caras en el Palacio Peñarol en un clásico que Peñarol ganó 4-2 y luego del cual descargó su bronca en publicaciones contra Nacional y su protesta por los puntos. Con ese triunfo, Peñarol se aseguró ganar el Clasificatorio.