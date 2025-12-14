"Hijo" y "te vieron llorar por los puntos en la AUF": los mensajes de Peñarol contra Nacional tras ganarle la final en fútbol sala y conquistar su septenio

Peñarol se consagró este domingo campeón uruguayo de fútbol sala en varones por séptimo año consecutivo y lo hizo con el valor agregado de ganarle la final a Nacional, siete días después de perder contra los tricolores la final de los playoffs.

Las chicanas no se hicieron esperar en las redes sociales.

La cuenta de fútbol sala de Peñarol citó un posteo en X de AUF Fútbol Sala en el que se informó que los dos grandes representarán a Uruguay en la Copa Libertadores 2026 en este deporte.

"El padre lleva de la mano al hijo. Es lo que corresponde" , escribió Peñarol con un emoji de un apretón de manos.

Posteriormente, Peñarol publicó un mensaje que llevaba el siguiente texto: "A vos te vieron llorando por los puntos en la AUF".

Con ese posteo recordaron un hecho que le dio mucha tirantez a los últimos tres clásicos jugados esta temporada.

La tensión comenzó cuando Nacional le protestó a Peñarol los puntos de un partido que los aurinegros le ganaron a UTU con la inclusión del jugador argentino Lucas Pelizzari que para Peñarol estaba habilitado a jugar pero para Nacional no.

Un fallo de primera instancia le dio la razón a Peñarol. Pero en Apelaciones, Nacional lo revirtió, a Peñarol le sacaron los puntos y el refuerzo argentino fue impedido de seguir jugando.

El torneo sufrió un largo parate que afectó a Peñarol que en noviembre jugó la final de la Copa Intercontinental contra Palma Futsal. Los aurinegros fueron campeones de América este año por primera vez en su historia, en este deporte.

Poco después del fallo de Apelaciones, ambos se vieron las caras en el Palacio Peñarol en un clásico que Peñarol ganó 4-2 y luego del cual descargó su bronca en publicaciones contra Nacional y su protesta por los puntos. Con ese triunfo, Peñarol se aseguró ganar el Clasificatorio.

La semana pasada Nacional ganó la final de los playoffs, pero este domingo, el aurinegro se quedó con la finalísima y se aseguró un histórico septenio.