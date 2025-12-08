Dólar
Con un Facundo Abad descollante, Nacional le ganó a Peñarol en fútbol sala y forzó una finalísima por el Campeonato Uruguayo

Nacional le ganó 7-6 a Peñarol en la final de los playoffs del Uruguayo de fútbol sala y ahora jugarán una final definitiva porque el aurinegro había ganado el Clausificatorio

8 de diciembre 2025 - 16:23hs
Facundo Abad

Facundo Abad

Foto: @AUFfutbolsala

Nacional sigue en gran racha contra Peñarol. Tras ganarle la definición de la Liga AUF Uruguaya, el tricolor impuso ante el aurinegro una gran hegemonía en los clásicos de formativas mientras que este domingo también se llevó un importante triunfo en fútbol sala.

Nacional le ganó el domingo a Peñarol por 7-6 en la final de los playoffs.

Con ese triunfo, Nacional forzó una finalísima por el Campeonato Uruguayo ya que Peñarol tiene la ventaja de haber ganado el Clasificatorio con 43 puntos contra 38 de los albos.

Con esos puntajes ambos fueron a playoffs como los número 1 y 2, respectivamente.

Peñarol le ganó a La Espada 6-1 y 10-3 mientras que Nacional eliminó a Racing 8-4 y 9-2.

En semifinales, el aurinegro dio cuenta de UTU por 4-0 y 6-2 al tiempo que el tricolor superó 9-5 y 7-3 a IMM.

Así se citaron a la final donde Nacional venció en un verdadero partidazo donde la gran figura fue Facundo Abad con cuatro goles.

Lucas Pollero, Gabriel Palleiro y Bruno Natalgiovanni anotaron los otros goles del tricolor.

Para Peñarol hicieron dos goles Nicolás Ordoqui y Maximiliano Navarro al tiempo que Jesús Vidal hizo el restante.

Peñarol venía de ganarle a Nacional 4-2 en el Palacio Peñarol en clásico correspondiente al Clasificatorio.

El aurinegro festejó muy especialmente ese partido porque Nacional le había sacado tres puntos protestando un triunfo contra UTU donde estaba inhabilitado el argentino de Peñarol Lucas Pilizzari. Eso fue lo que determinó el Tribunal de Apelaciones de la AUF.

Peñarol lleva seis años seguidos ganados en el fútbol sala de varones y busca su séptima consagración definitiva.

En mujeres, Peñarol ganó este año su octavo título consecutivo, justamente en final contra Nacional.

