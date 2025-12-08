Uruguay volvió a ganar un partido en mundiales de handball, luego de 14 años, y Agustina Modernell fue otra vez MVP del encuentro

La selección uruguaya de handball de mujeres le ganó este lunes 27-16 a Irán logrando su segundo triunfo en la historia por un Mundial.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La celeste cerró con este triunfo su participación en la President's Cup , instancia que disputan, divididos en dos grupos, todas las selecciones que terminaron últimas la primera fase de grupos.

Camila Bianco fue la goleadora de Uruguay con 5 goles jugando en una improvisada posición de puntera izquierda, desde donde tomó 7 lanzamientos y metió 5.

Rosina González, con dos lanzamientos de 7 metros, la armadora Paula Eastman 4 y la potente lanzadora zurda Sabrina Golda metieron 4 goles cada una.

HOCKEY SOBRE CÉSPED Las Cimarroncitas perdieron 3-1 con Estados Unidos en el Mundial junior de hockey sobre césped y ahora jugarán por el noveno puesto

HANDBALL La selección uruguaya de handball ya tiene rivales y horarios confirmados para jugar la President's Cup del Mundial

Martina Campos, la más joven del grupo con 20 años, metió tres tantos, mientras que Sabrina Grieco y Martina Barreiro hicieron dos cada una. Con un tanto sumaron su cuota anotadora Camila Barreiro, Catalina Tournier y Julieta Pessina.

La mejor jugadora del partido fue Agustina Modernell quien realizó 15 atajadas sobre 28 lanzamientos para una estadística sobresaliente del 54%.

Su relevo, Viviana Hergatakorzian tuvo menos minutos pero también una gran actuación: le tiraron 9 veces y atajó 6 definiciones con un 67%.

Modernell ya había sido elegida como la mejor jugadora del partido en el debut de Uruguay en fase de grupos, donde se perdió ante Serbia 31-19.

Paula Eastman fue elegida como la mejor jugadora del partido contra Croacia por lo que en seis partidos, de los que Uruguay ganó solo uno, tres jugadoras celestes recibieron la distinción como la mejor del encuentro. En un Mundial, lo cual refleja el talento y el potencial de las deportistas nacionales.

Grupo C Resultado Serbia 19-31 Alemania 12-38 Islandia 19-33 President's Cup Partido Paraguay 20-23 Croacia 25-34 Irán 27-16

Uruguay cierra su participación contra Cuba

Este miércoles, a la hora 9.30 de Uruguay, la celeste jugará contra Cuba en partido donde estará en juego el puesto 29 del Mundial.

En su grupo de la President's Cup, Cuba le ganó 29-28 a Kazajistán, empató 26-26 con Egipto y perdió este lunes 34-30 con China. Por diferencia de goles terminó tercera mientras que Egipto fue segunda.

En su grupo, Cuba cayó ante Brasil 41-20, Suecia 46-17 y República Checa 44-21.

Croacia y China jugará por el puesto 25, Paraguay y Egipto por la posición 27, Uruguay y Cuba por la 27 mientras que Kazajistán e Irán lo harán por la ubicación 31.

Uruguay solo había ganado un partido en mundiales. Fue en Brasil 2011 cuando superó 19-16 a Argentina y terminó en el puesto 20 entre 24 selecciones.

¿Dónde ver a la selección uruguaya de handball en el Mundial?

El último partido de Uruguay se verá por DSports en cable y DGO en streaming.